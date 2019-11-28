Apple стала показывать Крым как часть России. На Украине возмущены

Однако пользователи Apple могут увидеть Крым российским, только когда находятся на территории России. За пределами страны Apple не обозначает регион как российскую территорию.

В Британии приложение Apple Maps показывает границу между Крымом и Херсонской областью как региональную: так же выглядит граница, например, между Херсонской и Николаевской областями Украины. А государственные границы отмечены более яркими линиями.

В Керченском проливе в Apple Maps линии нет никакой, но не на всех картах отмечаются водные границы между государствами.

В приложении Weather, показывающем погоду в разных городах мира, Севастополь и Симферополь отмечаются как российские города - если его открывает пользователь в России. Пользователям в Великобритании приложение показывает крымские города без указания страны.

В Москве с одобрением встретили этот шаг корпорации, в то время как в Киеве его подвергли резкой критике.

Ольга Ковитиди, член Совета Федерации, представляющая в верхней палате российского парламента аннексированный Крым, назвала шаг Apple закономерным. А назначенный из Москвы на пост министра внутренней политики, информации и связи Крыма Сергей Зырянов охарактеризовал это решение как прорыв.

«Это еще один информационный и технологический прорыв республики Крым. Я сегодня зашел и убедился сам, что на картах Apple поменяли Крым, поставили границу с Украиной, на сервисе „Погода“ тоже убрали принадлежность полуострова Украине. Нас это только радует», - сказал Зырянов агентству РИА Новости.

«Сегодня у нас с Apple ситуация закрыта. Мы видим, что все как хотели, так и получилось, ни больше ни меньше. Все сделано как положено и как это делается, когда речь идет о других государствах, где идет четкая привязка географических наименований субъектов, входящих в границы это государства», - сказал председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев после встречи с представителями Apple.

В МИД Украины к поступку Apple отнеслись неодобрительно.

Let me explain in your terms, @Apple. Imagine you're crying out that your design & ideas, years of work & piece of your heart are stolen by your worst enemy but then smb ignorant doesn't give a damn about your pain. That's how it feels when you call #Crimea a 🇷🇺 land. — Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) 27 ноября 2019 г.

«Позвольте мне объяснить в ваших терминах, Apple. Представьте, что вы жалуетесь на то, что ваш дизайн и идеи, годы работы и часть вашего сердца украдены вашим злейшим врагом. А потом кто-то по невежеству просто плюет на вашу боль, - написал у себя в „Твиттере“ министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко. - Именно так это воспринимается, когда вы называете Крым российским».

Территориальный статус Крыма Apple обсуждала с российскими властями несколько месяцев. Вначале компания предлагала показывать Крым как территорию с неопределенным статусом, но позднее изменила свое решение.

Русская служба Би-би-си обратилась за комментарием к Apple. Компания пока не прокомментировала свое решение.

Конкурент Apple, компания Google, на территории России тоже показывает границу между полуостровом и Херсонской областью как государственную. А пользователи Google из Великобритании видят в этом месте особую пунктирную линию, которая отличается и от государственных границ, и от региональных.