Пьяницам за рулем вместо тюрьмы предлагается врачебный надзор

В июне 2018 года в Эстонии была запущена программа, предлагающая водителям, задержанным за рулем в состоянии криминального алкогольного опьянения, выбрать вместо судебного делопроизводства, которое может повлечь уголовное наказание, лишение прав на управление моторным транспортным средством, покрытие расходов на делопроизводство в сумме около 1000 евро, прохождение в течение полугода реабилитационной программы.

Альтернатива - анализ крови и лекции

Согласно законам Эстонии, криминальной дозой считается, когда у водителя на один литр выдыхаемого воздуха приходится 0,75 миллилитра алкоголя. "Еще полтора года назад все такие водители пошли бы под суд", - говорит помощник прокурора Вируской окружной прокуратуры Сергей Листов.

Но уже полтора года уголовное расследование прекращается, если виновный согласен пройти программу реабилитации и у него нет действующего наказания за аналогичное преступление.

Для этого необходимо, чтобы задержанный в течение пяти рабочих дней после завершения уголовного расследования сдал в лаборатории анализ крови, показывающий, насколько употребление алкоголя подействовало на его организм. Новый анализ крови надо будет сдать через шесть месяцев. "Показатели этого теста должны быть лучше, чем первые, и не должны превышать известные предельные нормы. Чтобы достичь этого результата, человек должен в течение шести месяцев либо вообще отказаться от алкоголя, либо существенным образом уменьшить его дозу", - поясняет прокурор.

Сергей Листов. Матти Кямяря / Põhjarannik СЕРГЕЙ ЛИСТОВ: Как я, так и некоторые мои коллеги относились к нововведению с легким скепсисом, но когда пришли первые результаты, которые были положительными, поняли, что это работает.

Наряду с этим человек должен проходить и социальную программу, которая состоит из четырех лекций. Каждая лекция длится четыре-пять часов, и там говорится о воздействии алкоголя на организм и о том, почему в нетрезвом виде нельзя садиться за руль. "Это такие общеобразовательные лекции, на которых участники поначалу представляются и рассказывают, почему они здесь. Я встречался с людьми после окончания программы, и обратная связь была положительной. Они говорили, что первое знакомство было немного неловким, но они из обучения сделали свои выводы", - рассказывает Листов.

В-третьих, участник реабилитационной программы должен посетить семейного врача, который изложит мнение относительно того, нуждается пациент в отчуждении или ином лечении. "Если даже семейный врач считает, что пациент нуждается в этом, то прохождение этого лечения не носит обязательный характер".

Расходы - 300 евро

Расходы на прохождение всей программы, составляющие примерно 300 евро, человек должен покрыть сам. Когда пройдет полгода и реабилитационная программа завершится, все документы, доказывающее это, человек приносит прокурору. Последний проверяет выполнение условий, и если они выполнены, то вся история для человека заканчивается. А если условия не выполнены, то прокурор возобновляет уголовное расследование и отправляет дело в суд. Установление вины в суде обычно означает лишение водительских прав как минимум на три месяца. В случае завершения дела по согласованию дополнительного уголовного наказания за этим не последует.

"Как я, так и некоторые мои коллеги относились к нововведению с легким скепсисом, но когда пришли первые результаты, которые были положительными, поняли, что это работае"т, - сказал Сергей Листов.

За полтора года в йыхвиском регионе реабилитационную программу прошли 86 человек, в Нарве - 45, в Раквере - 83. Из 214 уголовных дел возобновлено было только 19. "Это означает, что на каком-то этапе человек свои обязательства не выполнил. Думаю, что эта цифра невелика".

Доселе лишь один человек в Йыхви отказался от альтернативного уголовного делопроизводства, согласившись отсидеть в тюрьме.

И все-таки не каждому пьянице за рулем предлагается изменение уголовного расследования. Этот вариант неприменим к людям, которые уже один раз попались и в отношении них действует наказание, в таких случаях обязательное тюремное заключение. "Во-вторых, мы рассматриваем, насколько опасно его деяние. Если человек под воздействием алкоголя совершил аварию, то в отношении него не прекращается уголовное расследование, а мы отправляем человека под суд, поскольку это уже реализованная опасность".