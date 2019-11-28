Фото и видео: более 20 брошенных автомобилей вывезли с улиц Кристийне

ФОТО: Управа Кристийне

«Активная урбанизация, постоянный рост населения Таллинна и уровня доходов жителей влекут за собой не только позитивные тенденции, но также и некоторые проблемы. Одной из них являются старые автомобили, оставляемые владельцами на улицах города или парковках. Брошенный автотранспорт занимает парковочные места, портит вид и мешает уборке улиц. Избавиться от такого хлама сложно, так как у каждой такой машины своя история, требующая тщательного выяснения обстоятельств. Я благодарю сотрудников Муниципальной полиции Таллинна за их работу и помощь, и призываю всех жителей района активнее сообщать в МуПо о таких автомобилях», - сказал старейшина Кристийне Яанус Рийбе.

ФОТО: Управа Кристийне

«По состоянию на сегодняшний день с территории района Кристийне владельцы вывезли 23 таких брошенных машины, в общей сложности велось разбирательство по 36 автомобилям, что в итоге на самом деле дает нам освободившиеся парковочные места», - добавил Рийбе.

ФОТО: Управа Кристийне

По словам чиновника МуПо Кристель Соотла, далеко не каждый брошенный автомобиль можно считать хламом. «У многих таких машин, которыми занимается МуПо, отсутствуют признаки, указанные в § 2 п.9 Правил благоустройства города Таллинна. На данный момент судебные исполнители ведут дела по двум автомобилям, в отношении владельцев которых начато производство о проступке. Хозяин одной из них отказался от нее, и ее мы отправили на утилизацию в Kuusakoski AS 27 ноября», - уточнила она.

Как сказал руководитель МуПо Айвар Тоомпере, за последние пару лет МуПо приложило немало усилий по избавлению городского пейзажа от автомобильного хлама. «Приятно подтвердить, что и части города помогают нам словом и делом, как в случае данного примера в Кристийне. Однако еще большей проблемой являются надолго оставленные на улицах неиспользуемые автомобили, мешающие уборке и сокращающие и так дефицитные парковочные места. Эти машины не являются хламом, но наш опыт показывает, что они являются потенциальными объектами для вандализма и их скорее всего ожидает превращение в хлам. К тому же надолго оставленный автомобиль может пострадать при уборке снега и его также будет ожидать подобная участь. Сейчас мы вместе с управами районов как раз и занимаемся поиском решения для оставленных неиспользуемых машин. Будь то увещевание владельцев, чтобы они убрали такой автомобиль с дороги или вывезли в утиль. Есть и еще идеи, и скоро мы их представим», - сказал Тоомпере.

Смотрите видео, как автохлам отправлялся на утилизацию!

Сообщить об автохламе в Муниципальную полицию Таллинна можно по круглосуточному номеру телефона 14410.