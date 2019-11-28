Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Верону за 147 евро!

Postimees подготовил очередную подборку самых дешевых и интересных авиарейсов с сайтов trip.ee и hetked.ee.
Туда-обратно из Таллинна в Верону начиная со 147 евро
Туда-обратно из Таллинна в Исландию начиная со 154 евро
Туда-обратно из Таллинна в Лиссабон начиная со 173 евро
Туда-обратно из Таллинна в Абу-Даби начиная с 268 евро
Туда-обратно из Таллинна в Стамбул начиная со 138 евро
Туда-обратно из Хельсинки в Китай начиная с 339 евро
Туда-обратно из Хельсинки в Килиманджаро начиная с 416 евро
Туда-обратно из Хельсинки в Кейптаун начиная с 457 евро