Базирующийся в США исследовательский центр Rand Corporation опубликовал доклад под названием Exploring the Role Nuclear Weapons Could Play in Deterring Russian Threats to the Baltic States. Он содержит несколько интересных рассуждений о потенциальном применении тактического ядерного оружия в вооруженном конфликте в странах Балтии, пишет Русский TVNET.

Для справки: тактическое ядерное оружие Тактическое или нестратегическое ядерное оружие специально разработано для использования на поле боя для поддержки дружественных конвенциональных сил. В отличие от своего старшего брата - стратегического ядерного оружия, тактическое имеет значительно меньшую мощность и радиус действия. Следовательно, оно не используется для нападения на объекты противника вдали от линии фронта (например, базы, города, заводы). Их специальность - уничтожение локальных целей.

Авторы исследования ссылаются на публикацию 2015 года в российском научном журнале "Военная мысль". В нем описано применение тактического ядерного оружия с точки зрения Москвы.

Во-первых, авторы исследования обращают внимание на тот факт, что Россия станет использовать ядерное оружие в случае, если НАТО в наступательных целях использует его первым. В этом случае речь идет о пропорциональном ответе на действия противника. Однако это ни в коем случае не будет единственной причиной для Москвы прибегать к таким инструментам массового уничтожения.

Вторая причина связана с своевременным осознанием Кремля того, что его противник готовит ядерную атаку против него.

В этом случае Россия может предпочесть атаковать первой. В некотором смысле это также может быть связано с третьим сценарием, в рамках которого Москва будет готова использовать ядерное оружие, если возрастет угроза масштабного удара.

В-четвертых, Россия может использовать ядерное оружие, если НАТО проведет конвенциональные удары по целям, которые она определила как стратегически важные.

В исследовании отмечается, что Россия такими считает системы ПВО, расположенные вблизи ее границ. Ссылаясь на публикацию, авторы утверждают, что в военной прессе уже сейчас ведутся активные дискуссии о необходимости не допустить, чтобы Россия потеряла эти системы. Чтобы этого достичь, возможно, придется нападать первыми.

ФОТО: TASS/Scanpix

Пятый сценарий в некотором отношении перекликается с четвертым, поскольку в нем говорится о разрушении обороноспособности России до критического уровня на этапе конвенциональной войны. Эти системы противовоздушной обороны должны, в принципе, рассматриваться как одно из воплощений обороноспособности. Однако это обозначение не исключает других российских военных элементов.

Авторы исследования также пытаются поместить эти сценарии в более широкий политический контекст и указывают, что тактическая ядерная стратегия России связана с ее потенциальной агрессией в Восточной Европе (например, вторжение в страны Балтии). В результате нападения (после быстрого завоевания) Москва быстро потеряет свое конвенциональное военное господство, или может так случиться, что за ней последует военный и экономически мощный ответ НАТО (возможно, на месяцы или даже годы).

В такой ситуации Кремль попытается обострить конфликт при помощи ядерного оружия. Целью России в этом случае будет достижение мира с членами НАТО на выгодных для нее условиях. В принципе, государство будет делать то, что в литературе по международным отношениям отмечается термином - escalate to deescalate. Иными словами, конфликт обостряется с надеждой на его ослабление. Авторы исследования указывают, что в таком случае Россия могла бы выбрать тактический ядерный удар по силам НАТО в странах Балтии. Точно так же может быть нанесен демонстрационный удар, который не требует жертв вообще или требует совсем немного.

ФОТО: TASS/Scanpix

В то же время не исключается возможность применения ядерного оружия в начале вооруженного конфликта (до того, как Россия начнет проигрывать). В этом случае Кремль мог бы попытаться запугать НАТО и закрепить свои первоначальные военные выгоды.

Что делать НАТО, чтобы не допустить подобный сценарий?

Авторы исследования указывают, что лучшим средством в этом случае было бы увеличение обычного военного потенциала в государствах-членах НАТО.

Если бы Россия увидела, что у нее нет возможности быстро победить военный контингент, расположенный у ее границ, это уменьшило бы вероятность возникновения такого сценария. Другими словами, НАТО не должно наращивать конфликт, чтобы обеспечить защиту для стран Балтии, но Россия не должна обострять его дальше, чтобы обеспечить свои первоначальные выгоды.

В этом контексте авторы исследования подчеркивают важность способности быстро реагировать и отвечать на вызовы Кремля. Поэтому они рекомендуют не полагаться на отправку дополнительных сил из Польши и Германии, а обеспечить их базирование в странах Балтии.

В то же время авторы исследования указывают, что эти сухопутные силы могут быть дополнены собственным тактическим ядерным потенциалом НАТО.

Если они будут использованы на ранних стадиях конфликта (в течение нескольких часов или дней), Россия могла бы убедиться, что продолжение войны было слишком рискованным.

Точно так же, видя готовность НАТО ответить тактическим ядерным оружием, Россия могла бы стать более консервативной и предпочесть вообще не атаковать. В любом случае оружие Североатлантического союза будет эффективным до тех пор, пока Россия не победит (или не начнет думать, что такая победа близка).

В то же время исследование показывает, что в настоящее время у России есть тактическое ядерное оружие, которое может быть применено против НАТО в любое время. В свою очередь, у НАТО в балтийском регионе с этим проблемы (особенно на раннем этапе конфликта) и у его использования множество ограничений. Такая ситуация облегчает выбор России для нападения с таким оружием. В свою очередь, развитие ядерного потенциала Североатлантического союза сделает выбор России сложнее.

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Ядерное оружие и мы

Что касается тактического ядерного оружия НАТО и России, то чуть ранее было указано, что авторы исследования отмечают весьма мрачную картину.

Они не исключают, что ядерные атаки как со стороны России, так и НАТО могут произойти в государствах-членах НАТО, и могут затронуть мирных жителей.