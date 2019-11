Базирующийся в США исследовательский центр Rand Corporation опубликовал доклад под названием Exploring the Role Nuclear Weapons Could Play in Deterring Russian Threats to the Baltic States. Он содержит несколько интересных рассуждений о потенциальном применении тактического ядерного оружия в вооруженном конфликте в странах Балтии, пишет Русский TVNET.