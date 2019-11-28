Чт, 28.11.2019
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  • Ночью водитель BMW снес ворота погранпункта в Нарве

Ночью водитель BMW снес ворота погранпункта в Нарве

Автомобиль снес ворота и оказался на территории погранпункта в Нарве.

ФОТО: Facebook / Дмитрий Ильин

Ранним утром 28 ноября, около половины пятого, водитель на автомобиле BMW не справился с управлением на повороте с улицы Вестервалли на улицу Койдула в Нарве. Автомобиль снес расположенные здесь ворота погранпункта и застрял на пешеходной дорожке внутри погранпункта.

Утром рабочие с помощью строительного подъемника устанавливали ворота на место. Рядом дежурил полицейский, поскольку образовавшаяся прореха в ограждении погранпункта открывала путь из Нарвы в Ивангород мимо пограничного контроля.

Примечательно, что несколько месяцев назад в этом же месте случилась аналогичная авария, и ворота также пришлось восстанавливать. Этот въезд в погранпункт практически всегда закрыт, он использовался лишь несколько лет назад для движения пешеходов во время реконструкции погранпунта.

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