Ночью водитель BMW снес ворота погранпункта в Нарве

Утром рабочие с помощью строительного подъемника устанавливали ворота на место. Рядом дежурил полицейский, поскольку образовавшаяся прореха в ограждении погранпункта открывала путь из Нарвы в Ивангород мимо пограничного контроля.

Примечательно, что несколько месяцев назад в этом же месте случилась аналогичная авария, и ворота также пришлось восстанавливать. Этот въезд в погранпункт практически всегда закрыт, он использовался лишь несколько лет назад для движения пешеходов во время реконструкции погранпунта.