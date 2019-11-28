Галерея: в новом жилом районе на 400 квартир заложен краеугольный камень

Кристьян-Тор Вяхи, руководитель Invego, фирмы-застройщика жилого района Tiskreoja, сказал, что изначально, еще перед строительством крупнейшего жилого комплекса в непосредственной близости от Таллинна, они были убеждены в правильном выборе места: «Сегодня мы не только сами убедились в своей правоте, это подтвердили полтысячи заинтересованных покупателей, сотни подписанных договоров и признание читателей известного портала недвижимости».

Район Tiskreoja выделяется своей продуманной архитектурой и ландшафтным дизайном. Все жилые дома с энергосбережением класса В будут иметь лифты, окна от пола до потолка, дополнительную звукоизоляцию между квартирами, кладовые и балконы или террасы практически во всех квартирах.

Все здания соединят велосипедные дорожки. Будут проложены километры троп здоровья и разбит находящийся между домами парк с площадками для пикников и скейтпарком, игровыми площадками и спортивными сооружениями для всех возрастов. В новом жилом районе будут функционировать рабочие места co-working, собственный магазин и кафе.

В качестве пилотного проекта Elektrilevi построит здесь свою первую общую инфраструктуру, которая будет гарантировать одновременную устойчивую работу электросети, связи, зарядки электромобилей и умного уличного освещения.