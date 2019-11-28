Райнер Вакра: центристы держатся у власти благодаря тайным договоренностям с «Отечеством» и EKRE

«На последних местных выборах социал-демократы получили лучший за всю историю результат и, соответственно, наибольшее количество своих представителей в горсобрании. Присоединение Раймонда Кальюлайда сделает нас еще сильнее. При этом за два года до муниципальных выборов фракция центристов потеряла абсолютное большинство, сейчас в ней лишь 39 человек. Центристы держатся у власти благодаря тайным договоренностям с „Отечеством“ и EKRE», – отметил член фракции социал-демократов Райнер Вакра.

Кальюлайд после встречи с фракцией подчеркнул, что разделяет взгляды социал-демократов по очень многим вопросам, касающимся развития города. Будь то дорожное или муниципальное строительство, организация общественного транспорта, образование и здравоохранение, а также социальные пособия или сфера услуг.

«К примеру, мы одинаково считаем необходимым активно развивать систему удобного и современного общественного транспорта. Считаем правильным оказывать всем нуждающимся, но особенно пожилым людям, эффективные и доступные социальные услуги. Мы обеспокоены тем, что во многих частях города, в том числе в Пыхья-Таллинне, отложены важные инвестиции, и проекты, имеющие ключевое значение с точки зрения городского развития, продвигаются крайне медленно», – пояснил Кальюлайд.