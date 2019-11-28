Создатели сериала «Колл-центр» прошли по чёрной дорожке на мировой премьере в Таллинне

Ранее в этот же день создатели «Колл-центра» представили сериал и в рамках деловой программы таллинского фестиваля. Меркулова и Чупов, в частности, рассказали, что в их тандеме есть разделение: Наташа – главный режиссёр, а Алексей – главный сценарист. «Потому что босс должен быть один», – пояснил Чупов.

Они также вспомнили, с чего начиналась работа над «Колл-центром»: «Отправной точкой для нас стал популярный роман американского писателя Тома Клэнси «Все страхи мира», - рассказал Алексей Чупов. – Прочитав его, мы решили создать такое кинопроизведение, в котором были бы собраны все наши собственные страхи».

«Лично я очень люблю фильмы ужасов и триллеры, и считаю, что у продуктов такой направленности есть ярко выраженный терапевтический эффект, – добавила Наташа Меркулова. – Вначале мы придумывали интернет-сериал, каждый эпизод которого длился бы 5 минут. А в результате получился большой полноценный сериал, каждая серия которого длится от 48 минут до 1 часа 15 минут – они вышли разными по длине».

Также 26 ноября, PREMIER Studios и ТВ-3 в лице маркетинг-директора канала Лили Шерозии были представлены на двух панельных дискуссиях деловой программы. На сессии Brave New World международные продюсеры и сценаристы обсудили перспективы телевидения в условиях онлайн-экспансии, а программа Eastern Promises была посвящена новаторским проектам из России и Украины – Лили Шерозия рассказала на ней о новых релизах платформы PREMIER: сериалах «Эпидемия», «Колл-центр» и «Идентификация» режиссёра Владлены Санду.

«Колл-центр» – остросюжетный триллер про сотрудников онлайн-магазина для взрослых, которых заперли в офисе неизвестные маньяки, удивительным образом осведомлённые о жизни каждого из работников. Российская премьера проекта состоялась в сентябре этого года на фестивале «Пилот» в Иваново, где Наташа Меркулова и Алексей Чупов были отмечены призом за лучший сценарий.

Наташа Меркулова и Алексей Чупов – талантливые сценаристы и режиссёры, чей первый совместный фильм «Интимные места» получил в 2013 году приз фестиваля «Кинотавр» за лучший дебют, а следующий, «Человек, который удивил всех», в 2018 году участвовал в конкурсной программе «Горизонты» МКФ в Венеции, где был удостоен приза за лучшую женскую роль. Вместе Наташа и Алексей также сняли популярный сериал «Кризис нежного возраста» для ТНТ, а как сценаристы стали известны благодаря работе над суперуспешным фантастическим проектом «Гоголь» и космическим блокбастером «Салют-7».

Колл-центр

Жанр: психологический триллер, хоррор

Серий: 8

Москва. Высотка. Здесь, на 12-м этаже находится офис колл-центра «Интернет-магазин для взрослых». Однажды утром, как обычно придя на работу, его двенадцать сотрудников вдруг узнают, что в помещении - бомба. Голоса неизвестных, представившихся Папой и Мамой, угрожают взорвать ее в любой момент, если заложники не будут выполнять их указания. Пока тикает бомба, им предстоит испытать на себе абсолютную власть невидимых садистов и узнать о жизни друг друга такое, о чём они даже не подозревали.

В ролях: Павел Табаков, Яглыч, Юлия Хлынина, Сабина Ахмедова, Аскар Нигамедзянов, Алиса Сельникова, Егор Шереметьев, Зоя Кайдановская, Полина Пушкарук, Ольга Веникова, Леван Хурция, Никита Тарасов, Игорь Семыкин, Антон Еремин, Мадлен Джабраилова, Никита Кукушкин, Стася Милославская, Игорь Савочкин, Анатолий Белый, Наталья Кудряшова, Екатерина Волкова, Александр Робак

Продюсеры: Валерий Федорович, Евгений Никишов

Авторы сценария и режиссёры-постановщики: Наташа Меркулова и Алексей Чупов

Оператор-постановщик: Глеб Филатов

Художники-постановщики: Фёдор Савельев, Никита Евглевский

Ведущие продюсеры: Иван Голомовзюк, Максим Филатов, Ольга Куренкова