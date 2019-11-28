Tesla предложила заменить обычные дворники лазерами

Технология получила название «импульсная лазерная очистка», пишет Motor. По задумке производителя, она сможет самостоятельно распознавать загрязнения и моментально устранять их без какого-либо участия человека. Патент был подан маркой еще в начале этого года, но лишь сейчас появился в открытом доступе.

Предполагается, что в условиях хорошей калифорнийской погоды лазеры вполне могут заменить обычные дворники, очищая поверхности без использования химикатов. Однако как они поведут себя в дождь или снег, пока непонятно.

Кроме того, лазеры направлены в сторону водителя, что также может мешать вождению. Учитывая, что даже обычные дворники немного отвлекают от дороги, есть высокий риск того, что яркие пучки света станут еще большей помехой.

Неизвестно также и будущее этой технологии — зачастую производители получают патент на разработку исключительно для того, чтобы просто получить патент. Многие системы и функции по итогу не доходят до серийных версий и посмотреть на них можно максимум на шоу-карах.