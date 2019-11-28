На Just Film многие фильмы показывают и с русскими субтитрами

Узнайте больше о предстоящих фильмах:

«Штормовой мальчик» (Storm Boy), международная конкурсная программа детских фильмов

Один из самых масштабных фильмов для всей семьи этого года уже получил теплый прием на многих престижных кинофестивалях. Фильм основан на популярной австралийской сказке с одноименным названием. Пожилой господин Майкл начинает видеть картины из своей жизни, которые не может себе объяснить, как будто с ним случилось что-то странное. Постепенно он начинает вспоминать давно забытую сказку из детства, которая вызывают в нем сильнейшие эмоции волшебства. Он вспоминает своего лучшего друга пеликана. Перед вами раскрываются невероятные, невиданные приключения.

27 ноября в 16:15, Apollo Kino Solaris, зал № 2 Tallink

30 ноября в 17:00, Apollo Kino Solaris, зал № 2 Tallink

«Антигона» (Antigone), программа фильмов на тему прав ребенка, международная конкурсная программа молодежных фильмов

Неизбежная часть человеческого существования — быть пленником чего-то. Лишь немногие члены социальной системы имеют возможность добиться свободы. В фильме герои, названные как в одноименной трагедии Софокла, оказываются в современной Канаде. Семья иммигрантов в Монреале должна установить свое право на жизнь в суровой системе. В фильме известного режиссера Софи Дерасп роль Антигоны искренне и честно играет Наима Риччи, убеждая зрителей в бескорыстии своей борьбы. «Антигона» номинирована в этом году на «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

Фильм рекомендован к просмотру с 12 лет.

29 ноября в 16:30, Apollo Kino Solaris, зал № 2 Tallink. Последует обсуждение с Кирой Горнишеф, руководителем службы закрытых учреждений по уходу за детьми Департамента социального страховани (на русском языке).

«Парни в лесу» (Boyz in the wood), международная конкурсная программа молодежных фильмов

Сегодня большая часть знаний хранится в сети. И пребывание на свежем воздухе кажется чем-то вроде экзотической компьютерной игры. Ролевые игры с жизнью помогают героям справиться с вынужденным пребыванием в пустынных местах. В этой сумасшедше смешной истории энтузиазм юности сталкивается с аристократами высокого о себе мнения. Если какие-то психи пытаются прикончить твоего друга, то для его спасения нет лучше компании, чем вооруженные и очень сердитые сельские жители.

Фильм рекомендован к просмотру с 14 лет.

28 ноября в 17:00, Apollo Kino Solaris, Saal 2 Tallink

«Апельсиновый запах» (Scent of Oranges), программа фильмов на тему прав ребенка, международная конкурсная программа молодежных фильмов

Дарек — хороший и заботливый парень, который очень любит свою маленькую сестричку и помогает семье в содержании стада лошадей. Фильм рассказывает историю о воспитании молодого человека, снятую на великолепном фоне Лужицких гор. О его горе и радостях, об отношениях с семьей, о первой любви. Разумеется, первая влюбленность Дарека перевернула его прекрасное лето с ног на голову. Парень понимает, что детство его закончилось. Но ведь конец одного означает начало чего-то нового, не правда ли?

Фильм рекомендован к просмотру с 12 лет.

1 декабря в 16:00, Apollo Kino Solaris, зал № 4

Капитан Пол Уотсон посвятил свою жизнь борьбе за то, чтобы положить конец уничтожению дикой природы океана и разрушению его экосистем. Это рассказ об очень разносторонней личности. Соучредитель GreenPeace, немного пират, немного философ. Через поистине интересный характер зрителю покажут, насколько хрупок мировой океан, какие опасности подстерегают нашу планету, если человечество останется бездеятельным. Эмоционально насыщенный фильм отправит зрителя в путешествие над и под водой, но прежде всего во внутренний мир человека. Он задаст вопрос, что же останется, если безразличие к природе не исчезнет.

Фильм подходит для просмотра ученикам основной школы и гимназии.

28 ноября в 17:30, Apollo Kino Solaris, зал № 4