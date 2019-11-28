Чт, 28.11.2019
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  • Фото: кто будет строить новое здание музыкально-балетной школы в центре Таллинна?

Фото: кто будет строить новое здание музыкально-балетной школы в центре Таллинна?

ФОТО: 3+1 arhitektid

Riigi Kinnisvara ищет генерального подрядчика для строительства здания Таллиннской музыкально-балетной школы, где под одной крышей будут находиться Таллиннская музыкальная средняя школа, Таллиннская балетная школа и Таллиннское музыкальное училище имени Георга Отса. 

 «Объявление о поисках генподрядчика - это большой и важный шаг к началу строительства нового здания. Наконец у нас появится школа, которая должна стать вторым домом для наших будущих профессиональных музыкантов и артистов балета», - сказал директор-основатель школы Ээро Раун.

ФОТО: 3+1 arhitektid

Будущая школа - здание мирового класса с точки зрения условий обучения, практики и выступлений. В дополнение к классным и учебным комнатам, здесь будет комплекс залов, общежитие, студия, бассейн и внутренний двор с террасами. Школа рассчитана на 700 учащихся. Новое здание энергетического класса А будет иметь нетто-площадь 23 860 м².

ФОТО: 3+1 arhitektid

Авторы проекта здания Таллиннской музыкально-балетной школы - Atelier Thomas Pucher (Австрия),  3+1 arhitektid и T43 (архитекторы интерьера, Эстония). Основным подрядчиком по проектированию конструкционных деталей является Novarc Group AS.

Планируется, что новое здание на Пярнуском шоссе, 59 должно принять учеников 1 сентября 2022 года.

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