Фото: кто будет строить новое здание музыкально-балетной школы в центре Таллинна?

«Объявление о поисках генподрядчика - это большой и важный шаг к началу строительства нового здания. Наконец у нас появится школа, которая должна стать вторым домом для наших будущих профессиональных музыкантов и артистов балета», - сказал директор-основатель школы Ээро Раун.

ФОТО: 3+1 arhitektid

Будущая школа - здание мирового класса с точки зрения условий обучения, практики и выступлений. В дополнение к классным и учебным комнатам, здесь будет комплекс залов, общежитие, студия, бассейн и внутренний двор с террасами. Школа рассчитана на 700 учащихся. Новое здание энергетического класса А будет иметь нетто-площадь 23 860 м².

ФОТО: 3+1 arhitektid

Авторы проекта здания Таллиннской музыкально-балетной школы - Atelier Thomas Pucher (Австрия), 3+1 arhitektid и T43 (архитекторы интерьера, Эстония). Основным подрядчиком по проектированию конструкционных деталей является Novarc Group AS.