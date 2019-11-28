Тысячу работников ждет повышение зарплаты

Минимальная зарплата вырастет до 12 процентов и в среднем на 6,2 процента. По словам члена правления Eesti Post Кайды Каулер, в новом году фонд заработной платы работников пополнится на более чем полмиллиона евро, уточняет Postimees.

По словам Каулер, на предприятии работают сотни почтальонов, почтовых курьеров, работников по обслуживанию клиентов и тех, кто обрабатывает посылки.

По словам председателя ESTAL Кадри Кангур, в этот раз и профсоюз, и работодатель поставили себе единой целью поднять зарплату почтовых работников на конкурентноспособный уровень.

«Почтовый закон нуждается в модернизации, цена марки последний раз менялась в 2016 году. Вырученные от поднятия цены на доставку журналов и газет средства смогут позволить вложить больше в зарплаты работников. Это позволит уменьшить нехватку работников и предоставлять качественные услуги, что в интересах всех клиентов почтовых услуг», – считает Кангур.

Заработные платы поднимутся в течение 2020 года. Изменение зарплаты конкретного работника и момент вступления в силу зависит от его должности и уровня нынешней зарплаты.

Рост заработной платы требует от предприятия обдуманных решений, поскольку расходы на персонал ежегодно растут и требуют источников их покрытия, в то время как объемы почтового бизнеса падают, а постоянные расходы для осуществления услуг скорее растут, отмечают в Eesti Post.

В начале октября в Eesti Post заявили, что руководство планирует повысить стоимость доставки периодических изданий на дом на 11,1%. В то же время против повышения цен на доставку периодики годами выступают крупные медиаконцерны.

Оборот госкомпании Eesti Post, использующей торговую марку Omniva, за девять месяцев этого года вырос на 18,4 процентов до 89,9 млн евро по сравнению с прошлым годом, следует из данных, не прошедших аудит. Но если в прошлом году логистическая компания получила 300 тысяч евро прибыли, в этом году убыток уже составил 700 тысяч евро.