Города Эстонии заполонили крысы и мыши: самый страшный миф оказался правдой
В этом году в домах чрезвычайно много крыс и мышей, и это проблема не только сельской местности, поскольку много вызовов фирмам по борьбе с вредителями поступает из городов, особенно из Таллинна, пишет Postimees.
Одна из причин, почему борцы с вредителями сейчас утопают в работе скорее всего в том, что уже второй год в магазинах продается более слабый крысиный яд.
«Звонков гораздо больше, - говорит глава паевого товарищества Tomson Юхан Томсон, который сразу опровергает миф, что мыши и крысы живут больше в деревнях. - Все не так. В наше время больше крысы живут в городе. Их довольно много и с каждым годом все больше».
«Этой осенью у нас чрезвычайно много вызовов, - сказал руководитель Rentokil Тоомас Трей. – Как в Таллинне, так и в его окрестностях полно работы».
Трей, на основе своего опыта, считает, что сейчас находящийся в свободной продаже в магазинах крысиный яд слишком слабый. «Также у грызунов появляется устойчивость к этому яду и яд в обычном количестве больше их не берет», - говорит он.
Крысиный яд в магазинах продается в различных упаковках, но действующее вещество и концентрация у них в основном одна. Поэтому большой пользы нет, если сменить яд. Профессионалы используют яд в два раза сильнее.
Ищите щели
Несколько десятков занимающийся борьбой с вредителями Томсон знает, что крыса может протиснуть себя в дом даже под фундаментом. Мышь хорошо лазает и может передвигаться по стенам дома. Он видел, как за окном квартиры на шестом этаже лезла мышь.
То, что крыса может залезть в квартиру через туалет, вовсе не городская легенда. Томсон знает из своей практики несколько подобных случаев. В городах основным местом, в котором передвигаются грызуны и через которое попадают в жилища людей, является канализация. Томсон убежден, что города должны подумать о борьбе с крысами в канализационной системе.
Чтобы помешать грызунам пробраться в свое жилище, Трей советует искать маленькие щели. «Туда, куда помещается шариковая ручка, влезет и мышь», - говорит он.
Часто мыши пролезают через пространство возле электрических кабелей и возле водопроводных или канализационных труб.
Почему грызут кабель?
На прошлой неделе стало известно, что крысы перегрызли государственный волоконно-оптический кабель и некоторое время было невозможно пользоваться услугами riik.ee и Больничной кассы.
«Крысы мастерски грызут. И грызут они не потому, что хотят есть, а просто у них быстро растут зубы и они стачивают их.
Яд или ловушка?
От грызунов не избавиться, если к борьбе с ними не подходить комплексно. Большой пользы не будет, если один многоквартирный дом будет избавлять от грызунов, а стоящие рядом нет. «Крыса – умная и пойдет туда, где с ней не борятся. Через некоторое время она пойдет на разведку туда, где от нее избавлялись», - рассказывает Томсон.
Свой вклад в увеличение грызунов за последние годы внесли и теплые зимы. Если в иных условиях у крыс три выводка в год, сейчас их четыре-пять. Шуршание явный знак их присутствия, а также наличие фекалий говорят о появлении нежеланных соседей.
Томсон рекомендует держать крысиный яд весь год – даже если крыс и мышей не видно, стоит разложить яд, особенно в подвалах многоквартирных домов.
Сейчас, когда в свободной продаже только крысиный яд с относительно слабым действующим веществом, Трей советует использовать больше ловушки. Да, мертвое животное не самая приятная картина, но ловушка более эффективна.
Магазинный яд можно использовать, если в вашем районе раньше крыс и мышей особо не травили, тогда и такой яд может помочь.
Современный яд действует в течение продолжительного времени. Томсон объясняет, что у крыс так, что сначала они отправляют одного грызуна попробовать новую еду и, если тот сразу не умрет, идут другие пробовать. Так съевший яд грызун должен прожить около недели, чтобы другие отведали яд.
При использовании крысиного яда надо обязательно надевать резиновые перчатки – яд и емкость, куда его кладете, нельзя трогать голыми руками, чтобы не осталось человеческого запаха.
Яд будет правильнее положить туда, где вы нашли фекалии грызунов. Если вы обнаружили место, через которое пробираются грызуны, туда тоже стоит положить яд.
Хорошо было бы смешать яд с мясом, например, крысам очень нравится фарш, а также копченая колбаса.
То, что мыши хотят сыр, сказки.
Также в ловушку для мышей стоит положить какую-то мясную или рыбную продукцию. Хорошо подходят и овощи с фруктами, например, кусочек яблока. «Мышам не надо пить, а крысы должны получать жидкость каждый день и они с удовольствием употребляют что-то сочное», - говорит Трей.
Дома следует закрывать все двери. Следите за тем, чтобы мусорное ведро было целым и закрытым.
Следует забыть привычку кормить птиц выкинутым из окна хлебом или булкой. Их съедают скорее крысы.