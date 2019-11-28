Города Эстонии заполонили крысы и мыши: самый страшный миф оказался правдой

Одна из причин, почему борцы с вредителями сейчас утопают в работе скорее всего в том, что уже второй год в магазинах продается более слабый крысиный яд.

«Звонков гораздо больше, - говорит глава паевого товарищества Tomson Юхан Томсон, который сразу опровергает миф, что мыши и крысы живут больше в деревнях. - Все не так. В наше время больше крысы живут в городе. Их довольно много и с каждым годом все больше».

«Этой осенью у нас чрезвычайно много вызовов, - сказал руководитель Rentokil Тоомас Трей. – Как в Таллинне, так и в его окрестностях полно работы».

Трей, на основе своего опыта, считает, что сейчас находящийся в свободной продаже в магазинах крысиный яд слишком слабый. «Также у грызунов появляется устойчивость к этому яду и яд в обычном количестве больше их не берет», - говорит он.

Крысиный яд в магазинах продается в различных упаковках, но действующее вещество и концентрация у них в основном одна. Поэтому большой пользы нет, если сменить яд. Профессионалы используют яд в два раза сильнее.

Ищите щели

Несколько десятков занимающийся борьбой с вредителями Томсон знает, что крыса может протиснуть себя в дом даже под фундаментом. Мышь хорошо лазает и может передвигаться по стенам дома. Он видел, как за окном квартиры на шестом этаже лезла мышь.

То, что крыса может залезть в квартиру через туалет, вовсе не городская легенда. Томсон знает из своей практики несколько подобных случаев. В городах основным местом, в котором передвигаются грызуны и через которое попадают в жилища людей, является канализация. Томсон убежден, что города должны подумать о борьбе с крысами в канализационной системе.

Чтобы помешать грызунам пробраться в свое жилище, Трей советует искать маленькие щели. «Туда, куда помещается шариковая ручка, влезет и мышь», - говорит он.

Часто мыши пролезают через пространство возле электрических кабелей и возле водопроводных или канализационных труб.

Почему грызут кабель?

На прошлой неделе стало известно, что крысы перегрызли государственный волоконно-оптический кабель и некоторое время было невозможно пользоваться услугами riik.ee и Больничной кассы.

«Крысы мастерски грызут. И грызут они не потому, что хотят есть, а просто у них быстро растут зубы и они стачивают их.

Яд или ловушка?

От грызунов не избавиться, если к борьбе с ними не подходить комплексно. Большой пользы не будет, если один многоквартирный дом будет избавлять от грызунов, а стоящие рядом нет. «Крыса – умная и пойдет туда, где с ней не борятся. Через некоторое время она пойдет на разведку туда, где от нее избавлялись», - рассказывает Томсон.