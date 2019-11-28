В Таллинне обнаружен остов затонувшего 700 лет назад судна: теперь жители Эстонии смогут взглянуть на него

В комплексе зданий, включенных в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, теперь разместился остов затонувшего 700 лет назад средневекового судна, являющегося уникальным и единственным в Европе артефактом. Помимо этого здесь представлено 70 моделей судов и 50 цифровых и интерактивных решений.

«Мы с радостью и волнением вновь открываем не только орудийную башню Толстая Маргарита, хорошо известную и популярную среди туристов, но и переходы Больших морских ворот, а также новое помещение, расширенное за счет участка земли, находящегося под артиллерийской башней и внутренним двором», – сказал Урмас Дрезен, директор Морского музея Эстонии.

«Создание нового пространства стало самым серьезным вызовом для строителей. Вместе с тем, в процессе были обнаружены археологические находки, позволившие прояснить принципы возведения фортификационных сооружений города, применявшиеся еще до строительства башни Толстая Маргарита. Эти артефакты также представлены вниманию посетителей», - пояснил он.

Остов затонувшего 700 лет назад средневекового судна. ФОТО: Hendrik Osula/Eesti Meremuuseum

Главным экспонатом новой экспозиции является остов средневекового торгового судна – когга. «Его уникальность заключается еще и в том, что в ходе раскопок, проводившихся в Таллинне в 2015 году, вместе с обломками судна было обнаружено почти 700 ценнейших артефактов. Раскопки ни одного из обнаруженных в Европе остовов судов типа когг не сопровождались подобными предметами, повествующими о жизни на судне и о перевозившихся на нем товарах», – заявил Урмас Дрезен. Он добавил, что хотя во многих странах Европы было обнаружено несколько десятков коггов, однако в России не было найдено ни одного средневекового торгового судна.

Выставка повествует об истории развития мореплавания в Эстонии, начиная с морской торговли в Средние века и заканчивая путешествиями на современных круизных лайнерах, а также демонстрирует связи с различными странами мира. Иностранные посетители будут приятно удивлены, обнаружив свою страну в предлагаемых их вниманию цифровых решениях, иллюстрирующих морское сообщение или морскую торговлю; города, в которых суда были построены; порты приписки судов в годы оккупации и т.д. Что касается экспонатов, то помимо Эстонии 17 новых моделей судов были созданы на Аландских островах и на острове Маврикий. Реставраторы из Финляндии участвовали в консервации когга, а уникальная носовая фигура хранилась в Швеции на протяжении семи лет. В общей сложности в экспозиции выставлено 70 моделей кораблей, представляющих флот парусных судов, пароходов и теплоходов.

Помимо развития мореплавания в Эстонии новая экспозиция знакомит с увлекательной историей Больших морских ворот.

Новая постоянная экспозиция Морского музея Эстонии. ФОТО: Hendik Osula/Eesti Meremuuseum

Экспозиция включает также около пятидесяти цифровых решений, разработанных с целью визуализации исторических сведений и технологий. «Цифровые решения имеют огромное значение для каждого музея, поскольку они способны рассказать значительно больше, чем сведения, запечатленные на бумаге или распечатанные копии, вывешенные на стендах. Более того, они помогают обнаруживать исторические факты, которые до настоящего времени были скрыты от нашего внимания», – поясняет Урмас Дрезен.