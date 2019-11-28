Видео: строители в Риге едва не упали с крыши объекта

В пятницу, 22 ноября, в Риге со здания на улице Стрелниеку чуть не упали два строителя. Кадры инцидента случайно заснял видеорегистратор проезжающей машины, сообщает Rus.TVNET со ссылкой на программу LNT Degpunktā.
Divi celtnieki gandrīz nokrīt no ēkas Strēlnieku ielā #Rīga #Latvija. Abus glābj tas, ka drošībai viņi piesprādzēja pie celtņa.— BreakingLV (@breakinglv) November 27, 2019
🎥 Eduards Ozoliņš pic.twitter.com/dwHdj6nJqR
Представитель строительной компании Velve Иева Шарипо рассказала агентству LETA, во время выполнения работ, у строителей пропала радиосвязь с оператором крана. Из-за этого они поднялись в воздух вместе с балкой, к которой были прикреплены.
Оператор крана, когда заметил случившееся, немедленно вернул их назад в безопасное место. Рабочие соблюдали технику безопасности, на них было соответствующие оборудование, потому никто не пострадал, отметила Шарипо.
Она также добавила, что в предприятии уже расследует ситуацию.
В свою очередь в Государственной трудовой инспекции Латвии агентству LETA рассказали, что ранее на данном конкретном объекте уже останавливали работу, поскольку работа на высоте не была организована в соответствии с техникой безопасности.
Представитель инспекции Линда Матисане, рассказала, что после публикации в соцсетях, инспекторы отправились на объект снова и выяснили, что инцидент произошел в прошлую пятницу. Однако во время этой проверки существенных нарушений, которые могли бы угрожать жизни и здоровью сотрудников, не было установлено.
Видео: Сюжет Degpunktā