Видео: в Риге строители едва не упали с крыши объекта

Divi celtnieki gandrīz nokrīt no ēkas Strēlnieku ielā #Rīga #Latvija. Abus glābj tas, ka drošībai viņi piesprādzēja pie celtņa.

🎥 Eduards Ozoliņš pic.twitter.com/dwHdj6nJqR — BreakingLV (@breakinglv) November 27, 2019

Представитель строительной компании Velve Иева Шарипо рассказала агентству LETA, что во время выполнения работ у строителей пропала радиосвязь с оператором крана. Из-за этого они поднялись в воздух вместе с балкой, к которой были прикреплены.

Оператор крана, когда заметил случившееся, немедленно вернул их назад в безопасное место. Рабочие соблюдали технику безопасности, на них было соответствующие оборудование, поэтому никто не пострадал, отметила Шарипо.

Она также добавила, что на предприятии уже расследует ситуацию.

В свою очередь в Государственной трудовой инспекции Латвии агентству LETA рассказали, что ранее на данном объекте уже останавливали работу, поскольку работа на высоте не была организована в соответствии с техникой безопасности.

Представитель инспекции Линда Матисане, рассказала, что после публикации в соцсетях, инспекторы отправились на объект снова и выяснили, что инцидент произошел в прошлую пятницу. Однако во время проверки существенных нарушений, которые могли бы угрожать жизни и здоровью сотрудников, обнаружено не было.