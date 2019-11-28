Латвия продемонстрировала впечатляющий подъем, Россия потеряла одну позицию в мировом рейтинге

Сборная России опустилась в мировом рейтинге футбольных сборных на одну позицию, опустившись на 38-е место. Соседи россиян по нынешней табели о рангах румыны, потерявшие за месяц шесть позиций и Исландия.

Сборная Эстонии поднялась на одну строчку в мировом рейтинге и теперь занимает 103-е место в мире. Улучшили свои места и Латвия с Литвой. Литва, как и Эстония, поднялись на одну строку в рейтинге (133-е место). Латыши, победив в последнем матче квлаификации Евро-2020 Австрию 1:0, продемонстрировали самый значительный рост среди европейских сборных, взлетев на шесть мест (137-е место).