Чт, 28.11.2019
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Латвия продемонстрировала впечатляющий подъем, Россия потеряла одну позицию в мировом рейтинге

Игроки сборной Латвии

ФОТО: INTS KALNINS/REUTERS

ФИФА опубликовала последний в этом году рейтинг мировых сборных.

Сборная России опустилась в мировом рейтинге футбольных сборных на одну позицию, опустившись на 38-е место. Соседи россиян по нынешней табели о рангах румыны, потерявшие за месяц шесть позиций и Исландия.

Сборная Эстонии поднялась на одну строчку в мировом рейтинге и теперь занимает 103-е место в мире. Улучшили свои места и Латвия с Литвой. Литва, как и Эстония, поднялись на одну строку в рейтинге (133-е место). Латыши, победив в последнем матче квлаификации Евро-2020 Австрию 1:0, продемонстрировали самый значительный рост среди европейских сборных, взлетев на шесть мест (137-е место).

У лидеров изменений не произошло - на первом месте в мире по-прежнему Бельгия, за ней следуют Франция и Бразилия.

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