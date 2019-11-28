Тогда и сейчас: в этом номере таллиннского отеля ночевал президент США

Тринадцать лет назад, темным вечером 27 ноября в Таллинне приземлился самолет президента США Джорджа Буша. Один из самых влиятельных людей мира провел в отеле Radisson Blu Sky всего одну ночь, но подготовка к визиту, который заставил волноваться весь обслуживающий персонал гостиницы, велась на протяжении нескольких месяцев, пишет Kodustiil.

Ночлег Буша в Radisson был необычен еще и тем, что были забронированы все 280 номеров. Да, президента сопровождала большая свита, но главной причиной все-таки было обеспечение безопасности.

«Во время визитов таких высоких гостей все должно идти как по маслу. Именно поэтому подготовка заняла несколько месяцев», - сказала руководитель по заполняемости отеля Radisson Хели Каунисте.

Отель начал подготовку сразу, как только узнал, что именно его выбрали для ночлега Буша. По словам Каунисте, весь персонал отеля был готов выполнить любое желание высокого постояльца.

133 квадратных метра роскоши

Президентский свит, в котором ночевал Буш - самый большой свит в Radisson Blu Sky, его площадь - 133 квадратных метра. Сегодня этот номер отличается от того, тринадцатилетней давности, как небо и земля. В 2013-2014 годах была произведена полная реновация всего здания, и, по словам руководителя по маркетингу отеля Кристель Кирс, этот номер ремонтировали в последнюю очередь.

В просторном свите есть отдельный кабинет, спальня и ванная с баней. «Также имеется комната для совещаний и уютный уголок для приема самых важных гостей, - продолжила Кирс. - Еще одним плюсом президентского номера является потрясающий вид на город».

Да, президентский свит - эксклюзивный номер, но это не значит, что он недоступен обычному посетителю. Забронировать его может любой, следует только учитывать, что цена номера - 1100 евро за ночь.

Президентский свит тринадцать лет назад. ФОТО: Radisson Blu Sky Hotel

Простой человек с простыми желаниями

Шеф-повар отеля Ирэна Дмитриева отметила, что во время визита Буша на кухне царила нервная, но захватывающая обстановка: «Мы ждали сигнала готовить то, что он пожелает, для этогоу нас были всевозможные продукты и много хороших поваров. Вобщем, мы были готовы и особого давления не ощущали».

По словам шеф-повара, на завтрак президент попросил свежевыжатый апельсиновый сок, круассан и кофе.

Сопровождавшая президента свита предпочла бургеры и кока колу Zero.

ФОТО: Radisson Blu Sky Hotel

«Американцы предпочитают не эстонскую, а американскую еду. Мы были к этому готовы, но, оглядываясь назад, можно сказать, что все оказалось гораздо проще, - заметила она. - Никто не ожидал, что они закажут всего-навсего гамбургеры».

Одно особое желание у президента все-таки было: утром ведущий здоровый образ жизни Буш захотел пойти на тренировку. Эта возможность была ему предоставлена.

Президентский свит тринадцать лет назад. ФОТО: Radisson Blu Sky Hotel

Утреннее приветствие Буша

Утром в отеле был устроен прием для живущих в Эстонии граждан Америки. Несмотря на то, что прием был назначен между семью и восемью утра, отель был полон американцами.

«Если мы в Эстонии привыкли, что президента можно встретить на прогулке в Кадриорге или, скажем, в театре, то в США шанс встретиться с президентом вживую ничтожно мал. Наверное, поэтому они не хотели упустить такую редкую возможность», - добавила Каунисте.

Хели Каунисте и Джордж Буш. ФОТО: Radisson Blu Sky Hotel