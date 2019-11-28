Посла США в ЕС Сондланда обвиняют в сексуальных домогательствах

Как сообщается на портале Propublica, в период, когда Сондланд еще не занимал дипломатической должности, а работал в сфере гостиничного бизнеса, на деловых встречах он совершал по отношению к вышеназванным женщинам нежелательные прикосновения сексуального характера и пытался поцеловать их, а перед одной из них он якобы однажды даже оголился по пояс, пишет DW.com. По словам заявительниц, отказ вступить в сексуальную связь с Сондландом впоследствии негативно повлиял на их карьеру в его компании.

Показания всех трех женщин, согласившихся назвать журналистам свои имена, подтверждают их семьи и друзья. Сами прецеденты имели место более десяти лет назад, отмечает Propublica.

Реакция Гордона Сондланада на обвинения в сексуальном домогательстве

Сам Сондланд отрицает все обвинения. "Эти лживые обвинения в нежелательных прикосновениях и поцелуях сфабрикованы, и я думаю, они служат политическим целям. Они не основаны на фактах, и я их категорически отрицаю", - заявил он.

Адвокат дипломата Джим Макдермотт высказал предположение, что женщинами двигало желание подорвать доверие к показаниям Сондланда, являющегося важным свидетелем в расследовании обвинений, которые могут привести к импичменту президента США Дональда Трампа.

Одна из предполагаемых жертв сексуального домогательства со стороны Сондланда - Николь Фогель - является владелицей журнала Portland Monthly. Как сообщает онлайн-издание Propublica, при написании материала на эту тему она была источником информации, однако не влияла на редакционные решения. Решение опубликовать статью совместно с порталом Propublica было принято, чтобы гарантировать непредвзятость.

"Украинское дело" Трампа