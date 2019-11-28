В Эстонии в продукции известного производителя нашли листерию
Дочерняя фирма Selver Kulinaaria OÜ обнаружила в исходных продуктах Oskari Lihatööstus бактерию листерии и прекратил со дня с ними сотрудничество. Речь не идет о товаре розничной торговли, а об оптовой продукции, которая предназначена для пищевой промышленности.
Kulinaaria OÜ сообщила Postimees, что листерию обнаружили в ходе случайной проверки ветчины (ahjufilee sink). Дело в том, что предлагающая готовую еду фирма ежедневно проводит лабораторные анализы продукции, в ходе которых проверяются различные группы продукции. Выборочно анализируются также исходные продукты.
«На основе случайной выборки, отправили в лабораторию в оригинальной упаковке ветчину Oskari Lihatööstus, в которой лаборатория обнаружила Listeria monocytogenesé», - сказал руководитель по коммуникациям Selver Риво Вески.
Он добавил, что в производство исходный продукт не попал и был возвращен производителю. «После этой находки Kulinaaria OÜ не использует для приготовления своей продукции товары Oskari Lihatööstus», - сообщил Вески.