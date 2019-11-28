В Эстонии в продукции известного производителя нашли листерию

Kulinaaria OÜ сообщила Postimees, что листерию обнаружили в ходе случайной проверки ветчины (ahjufilee sink). Дело в том, что предлагающая готовую еду фирма ежедневно проводит лабораторные анализы продукции, в ходе которых проверяются различные группы продукции. Выборочно анализируются также исходные продукты.

«На основе случайной выборки, отправили в лабораторию в оригинальной упаковке ветчину Oskari Lihatööstus, в которой лаборатория обнаружила Listeria monocytogenesé», - сказал руководитель по коммуникациям Selver Риво Вески.