Управа Кесклинна предупреждает о штрафах и раздает гранитную крошку

«До воскресенья квартирные товарищества района и частные владельцы зданий могут обратиться за бесплатной гранитной крошкой, которую можно будет получить на следующей неделе. На один дом мы выдаем до двух мешков, то есть 50 килограммов крошки», - сказал старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

О своем желании получить гранитную крошку можно сообщить до вечера 1 декабря на адрес электронной почты henri.jyrlau@tallinnlv.ee. Необходимо отметить адрес здания и написать контакты представителя. Все зарегистрировавшиеся получат извещение о месте и точном времени раздачи крошки. Крошку будут раздавать с 2 по 6 декабря.

«Вчера управа района Кесклинн была вынуждена сделать предупреждения нашим партнерам, которые не выполнили свои обязательства по уборке пешеходных дорожек. Во многих местах пешеходные зоны даже в обед еще были скользкими и люди на них падали. Хочу, однако, поблагодарить квартирные товарищества и владельцев домов, которые оперативно отреагировали на ситуацию и убрали дороги», - сказал Свет.