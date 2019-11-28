Музей «Зеленые своды» в Дрездене. ФОТО: ronaldbonss.com via www.imago-images.de/imago images/Max Stein

Общая стоимость похищенных из музея «Зеленые своды» (Grünes Gewölbe) на рассвете в понедельник драгоценностей до сих пор официально не объявлена. Однако изначальные опасения о краже на сумму в миллиард евро, возможно, оказались преувеличены.

Как видно из опубликованной видеозаписи с камер наблюдения, грабители разбили топором и опустошили три из десяти витрин в зале, посвященном эпохе барокко. Именно здесь хранились изделия, инкрустированные бриллиантами, сапфирами, рубинами и изумрудами.

В сумме в трех витринах находилось около ста экспонатов из коллекции саксонского короля Августа Сильного (союзника русского царя Петра I в войне со Швецией).

Музей «Зеленые своды». ФОТО: /

Некоторые из артефактов, которые вначале записали в похищенное, оказались на месте.

Генеральный директор Государственных художественных собраний Дрездена Марион Акерманн заявила, что потрясена жестокостью, с которой преступники разгромили сокровищницу.

«Мы говорим о сокровищах, историческую, культурную и художественную ценность которых оценить невозможно, - сказала она. - У них нет ценника, потому что они бесценны».

Как оказалось, экспонаты сокровищницы не застрахованы.

Драгоценность из музея «Зеленые своды». ФОТО: akg-images/akg-images

В среду «Зеленые своды» открылись для посещения - в более современной части музея, которая не подверглась разгрому.

Специалисты предупреждают, что те драгоценности, которые похитители вынесли в мешках, могут исчезнуть навсегда - продать их крайне сложно, и чаще всего в подобных случаях ювелирные изделия варварски разламывают, чтобы извлечь камни и реализовать их на рынке по отдельности - или распилить. По словам директора, это было бы трагедией.

Полиция опубликовала фотографии некоторых украденных экспонатов и обратилась с призывом к гражданам - сообщить, если они увидят такие предметы.

Почему сокровищница плохо охранялась?

Германская пресса предъявила множество вопросов руководству музея и охранникам: почему грабители так легко зашли в помещение? Почему стекло не бронированное и его можно разломать топором? Почему охранники, которые были на посту в момент ограбления, не задержали злоумышленников и дали им уйти?

На охранные системы и безопасность «Зеленых сводов» выделяется ежегодно 8 млн евро, сообщило руководство дрезденского музея.

В музее «Зеленые своды». ФОТО: /

В ответ на критику Марион Акерманн заявила, что грабители унесли бы еще больше, если бы витрины не были так надежно укреплены. Судя по тому, что воры действовали быстро и явно знали расположение экспонатов в зале, у них был информатор из числа сотрудников музея, предполагает полиция.

Следствие считает, что операция была тщательно спланирована: злоумышленники устроили пожар на подстанции, таким образом выведя из строя сигнализацию, целенаправленно вломились в зал через окно, отогнув прутья решетки, быстро разбили шкафы-витрины, наполнили мешки и скрылись. Полиция позднее нашла в городе сожженный автомобиль Ауди, на котором, вероятно, грабители уехали с места преступления.

Претензий к охранникам у руководства музея нет - когда воры в черном проникли в музей, охрана быстро вызвала полицию. Открыто противостоять преступникам и вступать с ними в рукопашную не входило в их обязанности, поскольку это сопряжено с опасностью для жизни. Разбойный характер нападения был очевиден, грабители были вооружены топорами, и охранники, согласно инструкции, дожидались прибытия полицейского наряда.

Основатель организации Art Recovery International, которая занимается детективной деятельностью и разыскивает похищенные предметы искусства, назвал кражу в Дрездене ограблением эпических масштабов.

«Музеи, подобные этому, находится под постоянной осадой варварских преступных банд: они расплавляют золото, выковыривают драгоценные камни, не обращая ни малейшего внимания на важность культурного наследия», - говорит Кристофер Маринелло.

Сокровища коллекции саксонского короля сравнивают с ценностями лондонского Тауэра и московского Алмазного фонда. Немецкий таблоид Bild в день ограбления писал, что стоимость похищенного может достигать 1 млрд евро.

Министр культуры земли Саксония назвала экспонаты «Зеленых сводов» «бриллиантами в короне королевства», принадлежащими всему народу.

«Как только я услышал, что именно было похищено, я сразу понял, что нас ждет, - говорит „детектив мира искусства“ Маринелло. - Мы больше не увидим этих произведений - во всяком случае, в целом виде».

Чем знамениты «Зеленые своды»

Коллекция сокровищ начала XVIII столетия хранится в Резиденцшлоссе - бывшем замке саксонских королей. В ней восемь залов. Три зала были разрушены авиацией союзников во время бомбардировок Дрездена в конце Второй мировой войны, но затем замок был восстановлен и отреставрирован.

Название «Зеленые своды» происходит от малахитового цвета стен в нескольких залах.

Драгоценность из музея «Зеленые своды». ФОТО: akg-images/akg-images

Самые ценные экспонаты хранились в самой старой части замка - в зале барокко на первом этаже.

Всего в коллекции музея около 3 000 ювелирных изделий, а также посуда, оружие, предметы декоративного искусства - все они инкрустированы золотом, серебром, слоновой костью или жемчугом. Здесь хранится «статуя мавра» с изумрудами и 648-каратным сапфиром - подарок Августу Сильному от Петра I.

Один из самых редких камней коллекции, зеленый изумруд размером в 41 карат, сейчас находится на выставке в Нью-Йорке.