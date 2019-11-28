Вопрос читателя: почему для оплаты проезда на общественном транспорте мобильным телефоном, нужно покупать новую SIM-карту?

По словам руководителя сферы mTasku фирмы Telia Аве Вахеметс, новая SIM-карта нужна для того, чтобы поставщики разных услуг могли выводить на рынок и предлагать потребителям новые и безопасные NFC-решения, которые не зависят от приложений телефона, и которые не используют для своей работы память телефона.

«Единая карта – это первая общественная услуга в Эстонии, которая использует для своей работы NFC SIM-технологию. При той же технологии в дальнейшем можно будет разработать и другие решения, будь-то право на попадание в разные здания, использование принтеров и комнат для совещаний в фирмах и так далее. Часть этих решений как в Telia, так и у наших партнеров уже тестируются и используются», - сказала Вахеметс.

С другой стороны, по ее словам, людей интересует, какой будет роль NFC SIM-карты в случае, если в телефоне пользователя уже есть поддержка NFC?

«В случае mTasku и связанных с ним услуг, критическое значение имеет именно безопасность. Мы хотим, чтобы мобильный кошелек mTasku и все связанные с ним услуги, платежи и иные возможности были бы как можно более безопасны для клиента, а технология NFC SIM-карты давала бы, образно говоря, еще один слой безопасности», - объяснила она.

Таким образом, обычной поддержки NFC в телефоне недостаточно для использования единой карты через телефон. Эта поддержка нужна в телефоне для создания соединения между телефоном и внешним прибором. А соответствующая SIM-карта нужна для безопасного сохранения данных, связанных с услугами и пользователем.

NFC SIM-карта по своему характеру как обычная карта, которую могут использовать в телефоне годами и для замены которой нет прямой потребности, если только карточка не была повреждена, или если она не подходит при замене одного прибора на новый.