Быстрее всего растет зарплата у чиновников

Причем произошло это за счет не частного, а государственного сектора. В госучреждениях и на предприятиях зарплата выросла на 10,3%, в то время как в частных фирмах – всего на 7,5%.

Как пояснила старший экономист Swedbank Лийз Эльмик, в третьем квартале быстрый рост зарплат продолжился, поскольку нехватка рабочей силы по-прежнему очень велика. «Рабочая сила занята практически полностью и безработица чрезвычайно низка», - сказала Эльмик.

В ожидании спада

По словам экономисты, в публичном секторе зарплата растет намного быстрее, чем в частном. «В течение последнего года рост зарплат в госучреждениях был значительно быстрее, чем в частном. Так, в образовании, здравоохранении и общественном управлении зарплата в этом году выросла на 10 с лишним процентов, - отметила Эльмик. – В частном секторе, открытом для внешней конкуренции, просто невозможно поднимать зарплаты так же быстро. Средняя зарплата в третьем квартале снизилась в энергетике, где объем производства из-за дешевого импорта существенно снизился»», - добавила она. По мнению Эльмик, в следующем году рост зарплат все же должен несколько утихнуть, поскольку рост экономики замедлится и спрос на дополнительную рабочую силу в экспортирующих отраслях снизится.

«Цифры Кассы по безработице уже указывают на увеличение безработицы. Рост средней брутто-зарплаты в следующем году должен составить 6,5%, а еще через год – 5,5%, - сказала экономист. – Поскольку рост оборота в следующем году, очевидно, будет замедляться быстрее, жизнь предпринимателей стане сложнее. Опросы показывают, что ожидания предпринимателей стали более оптимистичными. Промышленные и строительные предприятия планируют уменьшить число работников в следующие три месяца».

По словам аналитика Центрального союза работодателей Рауля Арона, быстрый рост зарплаты для ее получателей неплох, но при таких темпах роста опасность начинают чуять и они. «Быстрее всего работники ощущают влияние роста зарплата на повышение цен. Зарплата, растущая значительно быстрее производительности, показывает, что работодатели еще не успели полностью заложить расходы на рабочую силу в цены. Это большой риск для обрабатывающей промышленности и для прочих людей, занятых на экспортирующих предприятиях, где выполняется самая простая работа», - сказал Арон.

«Если на экспортном рынке, куда продают, например, латвийские и литовские компании, у которых затраты на рабочую силу значительно ниже, из-за уровня цен больше невозможно будет продавать товар, произведенный в Эстонии, эстонское производство может стать неконкурентоспособным и будет прекращено», - предостерег аналитик. Он добавил, что при нынешней ситуации на рынке труда многие, очевидно, быстро найдут работу, но, если экономика остынет, переход на другую работу для человека с низкой квалификацией или живущего в деревне, может быть весьма сложным, поскольку новая работа означает для работника новые требования или более удаленное место работы.

Нежизнеспособны

«Для работодателя эта статистика показывает, что экономика переживает бум, работников очень не хватает, а нежизнеспособный рост зарплат вынуждает заменять людей машинами или закрывать бизнес в его нынешнем виде», - заметил Арон.

Аналитиков заставляет беспокоиться и тот факт, что значительно быстрее средней выросла зарплата в публичном секторе. «Более быстрый рост зарплат в публичном секторе означает, во-первых, что сектор переманивает работников из частного сектора. Во-вторых, публичные услуги становятся дороже для налогоплательщика и, в-третьих, у государства при таких расходах на рабочую силу остается меньше денег на пособия и инвестиции, для финансирования которых у правительства, в свою очередь, может возникнуть искушение поднять налоги», - пояснил Арон.