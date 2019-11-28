США сократит взносы в бюджет НАТО, дефицит восполнят европейцы

«Все союзники согласовали новую формулу распределения расходов. В соответствии с новой формулой доли затрат большинства европейских союзников и Канады будут расти, в то время как доля США снизится. Это важная демонстрация приверженности союзников Североатлантическому альянсу и более справедливому распределению бремени», – заявил телеканалу CNN неназваный представитель НАТО.

Канал, ссылаясь на свои данные, уточняет, что администрация Трампа стремилась уменьшить свой вклад в НАТО примерно до 16%. Тем самым США по уровню затрат приблизится к Германии, которая тратит 14,8%. Как ожидается, другие члены НАТО – европейские союзники и Канада – восполнят дефицит.

Отмечается, что ранее США обеспечивали около 22% финансирования НАТО, которое покрывает расходы на содержание штаб-квартиры НАТО, совместные инвестиции в безопасность и некоторые совместные военные операции.

Один из чиновников Министерства обороны США заявил телеканалу CNN, что сэкономленные деньги помогут финансировать другие военные усилия США в Европе, в том числе программы в таких странах, как не входящие в НАТО Украина и Грузия.