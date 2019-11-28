Чт, 28.11.2019
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  • Правительство выделило деньги на реновацию здания КаПо и нарвской Александровской церкви

Правительство выделило деньги на реновацию здания КаПо и нарвской Александровской церкви

Здание Полиции безопасности (КаПо) в Таллинне.

ФОТО: Madis Sinivee

Правительство ЭР одобрило предложение министра внутренних дел Марта Хельме перенаправить из бюджета Riigi Kinnisvara AS (RKAS) в бюджет Министерства внутренних дел 2,5 миллиона евро, чтобы министерство могло реновировать находящиеся в его собственности здания.

15 августа правительство решило на кабинетном совещании направить в бюджет RKAS 39 миллионов евро (без налога с оборота) для инвестиций в находящиеся в ведении акционерного общества здания. Однако эти средства Министерство внутренних дел не могло инвестировать в свои здания, каковыми являются, например, здание Полиции безопасности, Академии МВД и нарвская Александровская церковь. Поскольку потребность в этом была, то 2,5 миллиона евро из выделенных в августе RKAS средств перенаправили в бюджет МВД. Средства будут распределены на 2021–2022 год: 1,875 миллиона в 2019 году и  0,625 миллиона в 2022-м.

В рамках того же пункта повестки дня правительство одобрило добавленный по предложению Мартина Хельме пункт «Перечень мероприятий целевого резерва Правительства Республики на 2019-2023 год», который уточняет планируемые мероприятия.

В соответствии с Законом о государственном бюджете в рамках резерва можно предусмотреть целевые средства на финансирование одобренных правительством мероприятий.

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