Правительство выделило деньги на реновацию здания КаПо и нарвской Александровской церкви

15 августа правительство решило на кабинетном совещании направить в бюджет RKAS 39 миллионов евро (без налога с оборота) для инвестиций в находящиеся в ведении акционерного общества здания. Однако эти средства Министерство внутренних дел не могло инвестировать в свои здания, каковыми являются, например, здание Полиции безопасности, Академии МВД и нарвская Александровская церковь. Поскольку потребность в этом была, то 2,5 миллиона евро из выделенных в августе RKAS средств перенаправили в бюджет МВД. Средства будут распределены на 2021–2022 год: 1,875 миллиона в 2019 году и 0,625 миллиона в 2022-м.