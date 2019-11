Эстонские биатлонисты провалили первую гонку сезона, датский легкоатлет не сумел закрыть ни одну мишень

Når man må se sig slået af en 15-årig knægt @joelibler , er det bedst bare at lukke øjnene 🙈🤷‍♂️🙃😅🏃‍♂️ @eremitagelob: 🏁: 9. plads ⏱️: 42.12 @bacdistanceproject #runhappy #kaisersport #brooksrunningdk #brooks #eremitageløbet

A post shared by Joachim Weel Rosbo (@joachimrosbo) on Oct 10, 2019 at 6:22am PDT