Эстонские биатлонисты провалили первую гонку сезона, датский легкоатлет не сумел закрыть ни одну мишень

Кубок IBU - зрелище для биатлонных гурманов. Здесь соревнуются перспективные юниоры и оказавшиеся за бортом первых сборных из традиционно биатлонных стран, а также, по большому счету все желающие. Уровень соревнований таков, что промазав половину выстрелов можно заехать в топ-10, это если спортсмен имеет хорошую лыжную подготовку или же это кто-то из числа основной когорты биатлонистов, которые на следующей неделе начнут поход за Кубком мира.

В сегодняшнем спринте не нашлось точных стрелков: кто-либо да мазал, а для попадания на пьедестал хватило быстрых ног и трех штрафных кругов - именно так завоевал третье место норвежец Александер Андерсен. Второе и первое место заняли биатлонисты допустившие лишь один промах: выиграл гонку немец Лукас Фратцшер, вторым стал австриец Харальд Леммерер.

А после пьедестала уже пошли гонщики, которые сегодня на стрельбище хорошими результатами похвастаться не могли - Андрейс Расторгуевс из Латвии, участник и призер этапов КМ, промазал половину выстрелов, но быстрые ноги вознесли его на седьмое место, на выстрел и три позиции лучше прошел дистанцию представитель Норвегии Фредрик Гьесбакк.

Безоговорочным лидером по стрельбе стал датчанин Йоахим Росбе, который вообще-то легкоатлет и обладатель рекорда Дании на дистанции 5000 метров, смазавший все 10 выстрелов. Датчанин проиграл победителю почти 11 с половиной минут и занял предпоследнее, 111-е место.

Эстонских лыжников в спринте было четверо и искать в протоколе их надо с середины пятого десятка. Лучшим из наших стал перешедший из лыж в биатлон после допингового скандала Райдо Рянкель. Рянкель смазал семь выстрелов, а скорость спортсмена была такова, что ее хватило только для 44-го места и отставания в три минуты и девять секунд от победителя. Если бы Рянкель был точнее на пару выстрелов, то все равно, сбросив гипотетические 35-40 секунд, оказался бы не выше середины третьего десятка. Несмотря на такой результат Рянкель выполнил норматив для участия в Кубке мира по биатлону.

Неплохую по сегодняшним меркам стрельбу, три промаха, показали Ханс Кристьян Рооталу и Март Вшивцев, однако скорость наших спортсменов была такова, что 23-летний Рооталу и 20-летний Вшивцев заняли лишь 72-е и 75-е места.