Чт, 28.11.2019
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  • Эстонские биатлонисты провалили первую гонку сезона, датский легкоатлет не сумел закрыть ни одну мишень

Эстонские биатлонисты провалили первую гонку сезона, датский легкоатлет не сумел закрыть ни одну мишень

Raido Ränkel.

ФОТО: Newspix24/SIPA/Newspix24/SIPA

В норвежском Шушене прошла первая гонка биатлонного сезона - мужчины соревновались на Кубке IBU в спринте.

Кубок IBU - зрелище для биатлонных гурманов. Здесь соревнуются перспективные юниоры и оказавшиеся за бортом первых сборных из традиционно биатлонных стран, а также, по большому счету все желающие. Уровень соревнований таков, что промазав половину выстрелов можно заехать в топ-10, это если спортсмен имеет хорошую лыжную подготовку или же это кто-то из числа основной когорты биатлонистов, которые на следующей неделе начнут поход за Кубком мира.

В сегодняшнем спринте не нашлось точных стрелков: кто-либо да мазал, а для попадания на пьедестал хватило быстрых ног и трех штрафных кругов - именно так завоевал третье место норвежец Александер Андерсен. Второе и первое место заняли биатлонисты допустившие лишь один промах: выиграл гонку немец Лукас Фратцшер, вторым стал австриец Харальд Леммерер.

А после пьедестала уже пошли гонщики, которые сегодня на стрельбище хорошими результатами похвастаться не могли - Андрейс Расторгуевс из Латвии, участник и призер этапов КМ, промазал половину выстрелов, но быстрые ноги вознесли его на седьмое место, на выстрел и три позиции лучше прошел дистанцию представитель Норвегии Фредрик Гьесбакк.

Безоговорочным лидером по стрельбе стал датчанин Йоахим Росбе, который вообще-то легкоатлет  и обладатель рекорда Дании на дистанции 5000 метров, смазавший все 10 выстрелов. Датчанин проиграл победителю почти 11 с половиной минут и занял предпоследнее, 111-е место.

Эстонских лыжников в спринте было четверо и искать в протоколе их надо с середины пятого десятка. Лучшим из наших стал перешедший из лыж в биатлон после допингового скандала Райдо Рянкель. Рянкель смазал семь выстрелов, а скорость спортсмена была такова, что ее хватило только для 44-го места и отставания в три минуты и девять секунд от победителя. Если бы Рянкель был точнее на пару выстрелов, то все равно, сбросив гипотетические 35-40 секунд, оказался бы не выше середины третьего десятка. Несмотря на такой результат Рянкель выполнил норматив для участия в Кубке мира по биатлону.

Неплохую по сегодняшним меркам стрельбу, три промаха, показали Ханс Кристьян Рооталу и Март Вшивцев, однако скорость наших спортсменов была такова, что 23-летний Рооталу и 20-летний Вшивцев заняли лишь 72-е и 75-е места.

Последний из наших спортсменов, как по времени старта, так и по результату, Юри Уха, промазавший пять выстрелов и проигравший победителю более семи минут. Уха занял в гонке 103-е место.

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