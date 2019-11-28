Полузащитнику "Челси" и сборной Франции угрожали оружием, чтобы выбить часть компенсации за переход из «Лестера»

В марте 2017 года француз приехал из Лондона в пригород Парижа, Рюей-Мальмезон, чтобы отметить с семьей 26-й день рождения.

Там у Канте случился конфликт с группой лиц, в том числе с Саадна и его братом Уари, которые угрожали убить его.

Рашид был одним из советников футболиста и контактировал с его официальным представителем Абделькаримом Дуи, которому «Челси» заплатил 4,8 миллиона евро (агент обналичил сумму через свою оффшорную компанию – прим. Sports.ru) за переход из «Лестера». Саадна требовал свою долю, которая ему, вероятно, была обещана.

Канте в интервью Mediapart не подтвердил, что ему угрожали братья Саадна, но в распоряжение издания попала аудиозапись, на которой Рашид Саадна говорит: «Возможно, у моего брата был пистолет. Брат пришел сделать все по уму. Он не пришел, чтобы насильно воздействовать на малыша. Он дал ему выбор».

Уари Саадна следующим образом объяснил ситуацию Канте: «Моего брата обманули, ограбили, ранили... Я даю тебе выбор. Ты работаешь с одним агентом и перестаешь работать с другим (с Дуи – прим. Sports.ru). Послушай, я не шучу, или ты разберешься с этим, или Дуи, но я прикончу его, вот и все».

Рашид Саадна рассказал, что через несколько дней после этой встречи подписал с Канте договор о том, что он имеет право представлять игрока: «Мы не заставляли Нголо».

Официальный агент Канте после этого позвонил одному из друзей братьев Саадна и заявил: «Это мой игрок. Вы хотели украсть его у меня. Малыш «травмирован», и я собираюсь отправить его в полицейский участок». Однако позже он это опроверг, заявив, что ничего не знал об угрозах в адрес футболиста.

Канте в итоге не обратился в полицию по этому делу, а когда Дуи продлил соглашение с игроком в 2018 году, он выплатил часть комиссии от «Челси» Рашиду Саадна.

29 мая 2019 в полицию обратился 52-летний Нуари Хирари, который занимается коммерциализацией имиджевых прав Канте. Он заявил, что агент Дуи угрожал убить его. По его словам, 22 мая 2017 года, узнав об угрозах игроку, он отправился в Лондон, чтобы во всем разобраться.

Он заявил, что Дуи на встрече в отеле возле стадиона «Стэмфорд Бридж» подтвердил ему информацию об угрозах, но потребовал, чтобы Хирари забыл об этой истории: «Кто бы ни преследовал меня, у меня достаточно своих ребят… Я знаю русских, албанцев, парней, которым я плачу, а они убивают, кого я хочу». Хиари ответил, что при необходимости он привлечет полицию, чтобы защитить Канте. А Дуи, расставаясь, сказал Хиари: «Береги себя».

Дуи публично назвал Хиари «лжецом», человеком который «обманул» Канте. А во вторник в суд был подан иск против Хиари о «смертельных угрозах, преднамеренном насилии и клевете».