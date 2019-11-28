Украинская IT-фирма: э-резидентство в Эстонии + материнское предприятие на Виргинских островах

Приобретающее по всему миру известность эстонское э-резидентство по каким-то причинам оказалось популярнее всего среди украинских предпринимателей, которые зарегистрировали в нашем Коммерческом регистре рекордное количество предприятий. Postimees изучил повнимательнее, чем занимается одна из таких фирм.
По статистике программы э-резидентства, э-резиденты украинского происхождения создали в Эстонии 873 фирмы и серьезно обогнали в этом занимающих второе и третье место Германию и Россию.
Одним из примеров связанных с э-резидентством предприятий является занимающееся объявлениями RIA.com Marketplaces и его местное дочернее предприятие ARS ONline OÜ. У первой фирмы в Эстонии есть восемь работников, а у второй – пять. По данным Коммерческого регистра, реальным получателем прибыли обоих предприятий является зарегистрированная на Виргинских островах фирма New Web Systems, а адресом прописки считается сад Центрального союза профсоюзов на Лаулупео, 24.
По словам члена правления RIA.com Marketplaces OÜ Артема Уманца, украинцы выбирают Эстонию для ведения бизнеса по нескольким причинам: «Быстрые и четкие интернет-услуги. Изымаемые дивиденды, отсутствие налогообложения прибыли предприятия. Отсутствие коррупции и свобода от налогов для реинвестированной прибыли. Также, что немало важно, заключенный между Украиной и Эстонии договор об избежании двойного налогообложения».
Что касается работников, то кроме эстонских и украинских работников у фирмы есть договоры с сотней индивидуальных предпринимателей. В этом году предприятие заплатило в Эстонии налогов на сумму 436 000 евро, а на Украине – 594 000 евро.
Но почему материнское предприятие фирмы зарегистрировано на Виргинских островах? «Украинские предприятия исторически выбирают место расположения основной фирмы Виргинские острова, поскольку там применяется английское право и там справедливая судебная система, где решения высшей инстанции принимаются в Лондоне. Также налоги на Виргинских островах по директиве ЕС аналогичны в материнских и дочерних фирмах», - объяснил Уманец.
Он заверил, что при перемещении денег на Виргинские острова удерживаются все предусмотренные эстонскими законами налоги. Также фирма платит все местные налоги.
RIA.com Marketplaces OÜ управляет украинским порталом недвижимости DOM.RIA.com и порталом по продаже машин AUTO.RIA.com.