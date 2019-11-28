Украинская IT-фирма: э-резидентство в Эстонии + материнское предприятие на Виргинских островах

По статистике программы э-резидентства, э-резиденты украинского происхождения создали в Эстонии 873 фирмы и серьезно обогнали в этом занимающих второе и третье место Германию и Россию.

Одним из примеров связанных с э-резидентством предприятий является занимающееся объявлениями RIA.com Marketplaces и его местное дочернее предприятие ARS ONline OÜ. У первой фирмы в Эстонии есть восемь работников, а у второй – пять. По данным Коммерческого регистра, реальным получателем прибыли обоих предприятий является зарегистрированная на Виргинских островах фирма New Web Systems, а адресом прописки считается сад Центрального союза профсоюзов на Лаулупео, 24.

По словам члена правления RIA.com Marketplaces OÜ Артема Уманца, украинцы выбирают Эстонию для ведения бизнеса по нескольким причинам: «Быстрые и четкие интернет-услуги. Изымаемые дивиденды, отсутствие налогообложения прибыли предприятия. Отсутствие коррупции и свобода от налогов для реинвестированной прибыли. Также, что немало важно, заключенный между Украиной и Эстонии договор об избежании двойного налогообложения».

Что касается работников, то кроме эстонских и украинских работников у фирмы есть договоры с сотней индивидуальных предпринимателей. В этом году предприятие заплатило в Эстонии налогов на сумму 436 000 евро, а на Украине – 594 000 евро.

Но почему материнское предприятие фирмы зарегистрировано на Виргинских островах? «Украинские предприятия исторически выбирают место расположения основной фирмы Виргинские острова, поскольку там применяется английское право и там справедливая судебная система, где решения высшей инстанции принимаются в Лондоне. Также налоги на Виргинских островах по директиве ЕС аналогичны в материнских и дочерних фирмах», - объяснил Уманец.

Он заверил, что при перемещении денег на Виргинские острова удерживаются все предусмотренные эстонскими законами налоги. Также фирма платит все местные налоги.