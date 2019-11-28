Чт, 28.11.2019
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СМИ: КНДР испытала две баллистические ракеты

Источники в Японии и Южной Корее сообщили о запуске двух баллистических ракет, проведенных Пхеньяном.

ФОТО: KIM HONG-JI/REUTERS

Источники в Японии и Южной Корее сообщили о запуске двух баллистических ракет, проведенных Пхеньяном. Это уже тринадцатое испытание подобного рода в 2019 году, сообщает DW.com.

Северная Корея в четверг, 28 ноября, провела испытания двух баллистических ракет. Сообщение об этом появилось на японском телеканале NHK со ссылкой на источники в министерстве обороны.

Японская служба безопасности на море в связи с этим обратилась ко всем морским судам с призывом соблюдать осторожность.

О запуске из КНДР двух ракет сообщили также военные источники в Южной Корее. Южнокорейские военные добавили, что ракеты были запущены из "сверхбольшой" многозарядной пусковой установки в провинции Хамгён-Намдо в сторону Японского моря. По данным Сеула, снаряды пролетели 380 км на высоте в 97 метров.

Последнее испытание стало уже тринадцатым подобного рода, проведенным КНДР в текущем году, отмечает "Интерфакс". Предыдущий пуск состоялся 31 октября.

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