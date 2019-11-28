СМИ: КНДР испытала две баллистические ракеты

Северная Корея в четверг, 28 ноября, провела испытания двух баллистических ракет. Сообщение об этом появилось на японском телеканале NHK со ссылкой на источники в министерстве обороны.

Японская служба безопасности на море в связи с этим обратилась ко всем морским судам с призывом соблюдать осторожность.

О запуске из КНДР двух ракет сообщили также военные источники в Южной Корее. Южнокорейские военные добавили, что ракеты были запущены из "сверхбольшой" многозарядной пусковой установки в провинции Хамгён-Намдо в сторону Японского моря. По данным Сеула, снаряды пролетели 380 км на высоте в 97 метров.