Картина дня: нашествие крыс, смертельное ДТП и подробности отмывания денег в SEB

Города Эстонии заполонили крысы и мыши: самый страшный миф оказался правдой

В этом году в домах чрезвычайно много крыс и мышей, и это проблема не только сельской местности, поскольку много вызовов фирмам по борьбе с вредителями поступает из городов, особенно из Таллинна. Читать далее...

Старая судоходная компания эстонского бизнесмена замешана в скандале, связанном с SEB

Занимающиеся расследованиями шведские журналисты вывели вчера в центр скандала, связанного с отмыванием денег в банке SEB, и эстонского предпринимателя международного размаха Сулева Сеппика. Читать далее...

При столкновении грузовика и легкового автомобиля погиб человек

Сегодня, 28 ноября, около 13.28 полиция получила сообщение, что на шоссе Таллинн-Пярну-Икла в волости Хяэдемеэсте в деревне Пийруми столкнулись легковой автомобиль и грузовик. Погиб водитель легкового автомобиля. Читать далее...

В Эстонии в продукции известного производителя нашли листерию

Дочерняя фирма Selver Kulinaaria OÜ обнаружила в исходных продуктах Oskari Lihatööstus бактерию листерии и и тут же прекратила с предприятием сотрудничество. Речь идет не о товаре розничной торговли, а об оптовой продукции, которая предназначена для пищевой промышленности. Читать далее...

Сотрудника банка Nordea подозревают в краже сотен тысяч евро

В Финляндии сотрудник банка Nordea подозревается в мошенничестве с платежными картами на несколько сотен тысяч евро, сообщает Yle со ссылкой на телекомпанию MTV. Читать далее...

Ярвик давил на PRIA в интересах трех предпринимателей, Ратас знал об этом с августа

Проблема, которую Иллар Леметти обозначил, но обсуждать не хочет: вместе со своим советником Ярвик беспрецедентным образом вмешивался в работу подчиненных ему учреждений. Премьер-министр Юри Ратас в курсе происходящего уже в течение трех месяцев. Читать далее...

В Таллинне обнаружен остов затонувшего 700 лет назад судна: теперь жители Эстонии смогут взглянуть на него

Завтра, 29 ноября, после продолжавшейся почти два года реконструкции башни Толстая Маргарита и Больших морских ворот вновь откроется новая постоянная экспозиция Морского музея Эстонии. Читать далее...

Ночью водитель BMW снес ворота погранпункта в Нарве