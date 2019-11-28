Сумасбродство в госфирме: победить в тендере, чтобы заплатить штраф и отказаться от участия

22 октября компания Elektrilevi объявила, что подписала трехстороннее соглашение с Министерством экономики и коммуникаций и KredEx о передаче в ее собственность с 22 ноября сети быстрой зарядки электромобилей ELMO.

«С нового года мы хотим ввести в работу сети зарядок электромобилей существенные новшества», - сказал глава Elektrilevi Яанус Тийсвенд.

«Мы хотим модернизировать имеющиеся в нескольких местах зарядные устройства, чтобы обеспечить зарядку от разъема CCS, используемого в европейских электромобилях. В нескольких местах мы расширяем возможности подключения к сети, чтобы увеличить скорость зарядки».

К сожалению, компания не объявила, что владеть инфраструктурой она сможет только в течение короткого периода, поскольку в следующем году будет вынуждена ее продать.

Портал Genius пишет, что странная ситуация связана с директивой Европейского союза (ЕС), которая вносит изменения в действующий Закон о рынке электроэнергии и гласит, что компании распределительной сети, к каковым относится Elektrilevi, не должны владеть или управлять зарядными станциями для электроавтомобилей, а также разрабатывать или эксплуатировать их.

По словам руководителя отдела развития транспорта и инвестиций Министерства экономики и коммуникаций Индрека Гайлана, директива будет принята к использованию в Эстонии не позднее конца следующего года.

Минэкономики и Департамент конкуренции, похоже, согласны с тем, что после того, как закон будет принят, Elektrilevi придется выставить на продажу инфраструктуру ELMO. Однако это напрямую противоречит условиям организованного министерством аукциона, не позволяющим продавать ELMO в течение первых пяти лет. Это означает, что, помимо продажи инфраструктуры, Elektrilevi ждет штраф в размере 10% от суммы транзакции, т.е. около 30 000 евро.

Гайлан подтвердил, что Министерство экономики и коммуникаций было осведомлено об изменении директивы и сообщило об этом Elektrilevi, так что компания при желании могла отказаться от своего предложения. Однако этого не было сделано.