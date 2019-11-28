На Рейди-теэ появятся камеры контроля скорости: их месторасположение держат в тайне

«Интенсивность транспортного потока из Ласнамяэ меньше, но больше общественного транспорта. Таким образом смогут двигаться оба направления», – сказал руководитель отдела организации дорожного движения Таллиннского транспортного департамента Тальво Рюйтельмаа, которого цитирует Rus.ERR .

На Рейди-теэ будут установлены камеры контроля скорости, однако городские власти не хотят говорить об их точном местоположении. «Таллинн не раскрывает, где и когда будут работать камеры контроля скорости», - подтвердил Рюйтельмаа, добавив, что участники дорожного движения должны всегда и везде придерживаться ПДД, тогда не будет причин бояться автоматического надзора за дорожным движением.