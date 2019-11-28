Важно знать: кто заплатит долги предыдущего хозяина квартиры?

Бывает и так: новый собственник квартиры после сделки получает неожиданный сюрприз - продавец оставил вам не только ключи от квартиры, но и задолженность по коммунальным платежам. Маклер Arco Vara Маргит Сультс советует, что делать, чтобы не пришлось гасить чужие долги.