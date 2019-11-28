Сезон в разгаре: курьерские фирмы едва справляются с доставкой зимних шин

Руководитель DPD Eesti по продажам и маркетингу Янек Кивимурд пояснил, что шины, как известно, - очень сезонный товар, и их все чаще заказывают в интернет-магазинах, поскольку зачастую это более удобно: отпадает необходимость стоять в очереди в шиномонтажную мастерскую и самому таскать большие и тяжелые шины.

«Сейчас подходит самый крайний срок, чтобы разместить заказы в интернет-магазинах», - подчеркнул Кивимурд, объяснив, что поскольку зимние шины обязательны с 1 декабря, по состоянию на сегодняшний день курьеры успеют доставить шины вовремя только в случае услуги быстрой доставки.

Кивимурд отметил, что, хотя шины по-прежнему в основном отправляют компании, некоторые отправления делаются и частными лицами. В этом случае важно помнить, что шины должны быть упакованы перед отправкой.

«К сожалению, неупакованные шины курьеры доставлять не могут. Кто-то может подумать: зачем упаковывать вещи, что может случиться с этим резиновым колесом? Но важно, чтобы шины, и особенно шипованные шины, не повредили другие товары и не нанесли ущерба людям во время перевозки».