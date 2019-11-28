Производитель мясной продукции: опасная бактерия появилась из-за температуры и ошибки работника

«К сожалению, так произошло. Технология изготовления данной продукции Ahjufilee значительно отличается от технологии изготовления других термически обработанных ветчин и колбас», - говорит Парик. По его словам, если другая продукция готовится под управлением программы в печи от начала до конца, то приготовление этой ветчины происходит в три этапа, где за использованием приправ следует термическая обработка, которая в данной партии не была достаточной, поскольку необходимая температура не была достигнута из-за сбоя датчика температуры.

Он уточнил, что сбой датчика температуры был обнаружен при изготовлении следующей партии и датчик сразу поменяли, но работник оставил предыдущей партию, то есть филе не было подвергнуто дополнительной термической обработке.

«К сожалению, он не проинформировал о сбое сразу директора по надзору за качеством и начальника производства, что в этой ситуации было обязательным. Добавили в схему технологии дополнительный механизм проверки – действие, которое в будущем исключит подобные ситуации», - сказал руководитель и владелец предприятия.

Также работники отдела термической обработки были дополнительно проинструктированы, а директор по надзору за качеством будет обращаться особое внимание на процесс изготовления этой продукции.

Парик отметил, что ветчина Ahjufilee изготавливается специально для дочерней фирмы Selver OÜ Kulinaaria и в другой продукции Oskari LT листерии нет.

«После сообщения о положительных результатах проб Kulinaaria OÜ 5 ноября, в тот же вечер устройства и инвентарь производственных помещений были тщательно вымыты и дезинфицированны, Oskar LT взял в рамках самопроверки в период с 6 до 14 ноября 25 проб, а также 20 проб готовой продукции в период с 7 до 14 ноября для обнаружения listeria monocytogenes. Отдельно пробы в рабочей среде и готовой продукции 11 ноября взял и сотрудник Ветеринарно-пищевого департамента – все пробы были негативными, бактерия listeria monocytogenes не найдена», - сказал Парик.