Завершился конкурс на лучший дом и лучший сад Эстонии - Kodu kauniks 2019

Титул "Дом года" и 2500 евро от Swedbank отправились в поселок Юри к Мерлин и Мареку Хермакюла. Их дом стал победителем конкурса благодаря продуманному светлому и современному решению интерьера.

Лучший дом 2019 года. ФОТО: Kodu Kauniks 2019

ФОТО: Kodu Kauniks 2019

Титул "Сад года" и 2500 евро от Bauhof получил сад Биргит Суйтс в Мерекюла недалеко от Пярну: красивый вид и хорошо подобранные и скомпонованные растения понравились жюри.

Лучший сад 2019 года. ФОТО: Kodu Kauniks 2019

Лучший сад 2019 ФОТО: Kodu Kauniks 2019