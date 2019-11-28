Завершился конкурс на лучший дом и лучший сад Эстонии - Kodu kauniks 2019

Сегодня стали известны победители конкурса. Лучший дом 2019 года находится в Юри, а лучший сад - в Пярнумаа.
Титул "Дом года" и 2500 евро от Swedbank отправились в поселок Юри к Мерлин и Мареку Хермакюла. Их дом стал победителем конкурса благодаря продуманному светлому и современному решению интерьера.
Титул "Сад года" и 2500 евро от Bauhof получил сад Биргит Суйтс в Мерекюла недалеко от Пярну: красивый вид и хорошо подобранные и скомпонованные растения понравились жюри.
В ближайшие дни мы познакомим читателей с победителями в других номинациях.