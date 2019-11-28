Чт, 28.11.2019
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  • Завершился конкурс на лучший дом и лучший сад Эстонии - Kodu kauniks 2019

Завершился конкурс на лучший дом и лучший сад Эстонии - Kodu kauniks 2019

Лучший сад 2019 года.

ФОТО: Kodukiri

Сегодня стали известны победители конкурса. Лучший дом 2019 года находится в Юри, а лучший сад - в Пярнумаа.

Титул "Дом года" и 2500 евро от Swedbank отправились в поселок Юри к Мерлин и Мареку Хермакюла. Их дом стал победителем конкурса благодаря продуманному светлому и современному решению интерьера.

Лучший дом 2019 года.

ФОТО: Kodu Kauniks 2019

ФОТО: Kodu Kauniks 2019

Титул "Сад года" и 2500 евро от Bauhof получил сад Биргит Суйтс в Мерекюла недалеко от Пярну: красивый вид и хорошо подобранные и скомпонованные растения понравились жюри.

Лучший сад 2019 года.

ФОТО: Kodu Kauniks 2019

Лучший сад 2019

ФОТО: Kodu Kauniks 2019

В ближайшие дни мы познакомим читателей с победителями в других номинациях. 

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