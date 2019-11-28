Трепещите, допингисты! ВАДА приняла самый жесткий Антидопинговый кодекс

На конференции в Катовице был принят новый антидопинговый кодекс, который уже успели назвать самым строгим и самым лучшим за всю историю. В нем закрыты лазейки и прочие возможности для оправдания употребления допинга, а также возможности опротестовывать дисквалификации в Спортивном арбитражном суде.

Первое изменение в Кодексе - теперь за допинговое нарушение будет отвечать весь круг причастных лиц, а не только спортсмен, который может принять допинг по совету тренера, врача, менеджера команды и тд. Теперь и эти лица будут отвечать за положительную допинг-пробу спортсмена.

Второе изменение: ВАДА будет теснее сотрудничать с правительствами стран в сфере антидопинга, применяя наказания в том числе и для государств в целом.

Третье изменение: Кодекс запретит любую деятельность в спорте тем лицам, которые будут признаны виновными в антидопинговых нарушениях. Кроме этого, любое сотрудничество с такими людьми будет караться самым строгим образом. Как пример - если чистый спортсмен тренируется под руководством отстраненного за допинговые нарушения тренера, то такая деятельность спортсмена будет считаться антидопинговым нарушением. Также запрещено тренироваться вместе со спортсменом, который дисквалифицирован за допинг.