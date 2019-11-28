Украина требует от России более двух миллионов долларов за «угробленные» корабли

Лоссовский уточнил, что с кораблей полностью или частично снято вооружение, также отсутствует навигационное оборудование, средства связи, боеприпасы и другое имущество. Поэтому корабли нельзя использовать по назначению.

Член Совета Федерации Сергей Цеков заявил «Российской газете», что названная предварительная сумма ущерба не может являться адекватной и превышает стоимость кораблей. Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков также заявил РИА «Новости», что оценка ущерба, проведенная украинскими властями, ничего кроме иронии, не вызывает.

«Украина из морской державы превратилась в морского карлика, поэтому теперь свои проблемы перекладывает на чужие плечи», - подчеркнул вице-спикер. Депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа - За жизнь» Илья Кива сравнил вернувшиеся на Украину корабли с «консервными банками». По мнению депутата, эти суда ничего особенного из себя не представляют.

«Нам отдали консервные банки, построенные на заводе Порошенко, которые простреливались даже учебными снарядами, не говоря уже о боевом оружии. Но нам их не вернули, а отдали за ненадобностью», - сказал политик в эфире телеканала NewsOne.