Украина требует от России более двух миллионов долларов за «угробленные» корабли

На Украине ущерб, причиненный Россией кораблям, которые были задержаны в результате конфликта в Керченском проливе, оценили в 2,3 миллиона долларов. Об этом сообщил заместитель постоянного представителя Украины при международных организация в Вене Игорь Лоссовский, передает NEWSru со ссылкой на «Укринформ».
Лоссовский уточнил, что с кораблей полностью или частично снято вооружение, также отсутствует навигационное оборудование, средства связи, боеприпасы и другое имущество. Поэтому корабли нельзя использовать по назначению.
Член Совета Федерации Сергей Цеков заявил «Российской газете», что названная предварительная сумма ущерба не может являться адекватной и превышает стоимость кораблей. Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков также заявил РИА «Новости», что оценка ущерба, проведенная украинскими властями, ничего кроме иронии, не вызывает.
«Украина из морской державы превратилась в морского карлика, поэтому теперь свои проблемы перекладывает на чужие плечи», - подчеркнул вице-спикер. Депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа - За жизнь» Илья Кива сравнил вернувшиеся на Украину корабли с «консервными банками». По мнению депутата, эти суда ничего особенного из себя не представляют.
«Нам отдали консервные банки, построенные на заводе Порошенко, которые простреливались даже учебными снарядами, не говоря уже о боевом оружии. Но нам их не вернули, а отдали за ненадобностью», - сказал политик в эфире телеканала NewsOne.
18 ноября Москва вернула Киеву корабли, задержанные почти год назад в Керченском проливе по обвинению в нарушении российской границы. После этого командующий ВМС Украины заявил, что Россия их «угробила», так как там «сняли даже плафоны, розетки и унитазы». Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что попросит Россию вернуть пропавшее оборудование. После этого ФСБ опубликовала видеокадры состояния судов «Никополь» и «Бердянск» на момент их передачи украинской стороне, заявив, что передали их в нормальном состоянии.