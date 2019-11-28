Йоханна Талихярм вошла в двадцатку сильнейших биатлонисток этапа Кубка IBU по биатлону

В женском спринте победу одержала норвежка Каролина Эрдаль, промахнувшаяся три раза. Вообще невезло на последней стрельбе сегодня никому - если после лежки спортсменки подходили с одним-двумя промахами, некоторые даже с нулем, то после стрельбы стоя напротив графы "Промахи" начинали появляться цифры от тройки и выше.

Второе место заняла, довольно неожиданно, американка Кей Джей Дикинсон, которая в прошлом году выше сороковых мест не поднималась. Тройку призеров замкнула Марен Хаммершмидт из Германии. Лучшая из россиянок, Наталья Гербулова, финишировала шестой вслед за украинкой Оленой Пидгрушной.

Несмотря на шесть промахов (два на лежке и четыре на стойке) высокое, 17-е место заняла эстонская биатлонистка Йоханна Талихярм, Мэрил Бейльман стала 54-й, а Сузан Кюльм - 64-е.