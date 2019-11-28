Фото: Керсти Кальюлайд побеседовала с папой римским Франциском

Глава католической церкви папа римский Франциск посетил Эстонию 25 сентября 2018 года, тогда же он передал приглашение президенту посетить Ватикан с ответным визитом. В Ватикане президент Керсти Кальюлайд встретилась также с министром иностранных дел Ватикана архиепископом Полом Галлахером.

Затем президент Кальюлайд совершит рабочий визит в Турин, где откроет в музее во дворце Реали выставку живописи Конрада Мяги. Запланированы также встреча с мэром Турина Кьярой Аппендино и выступление с лекцией в Туринском техническом университете по теме дигитализации и перспективной работы.