Март Ярвик перед отставкой назначил премии своим советникам

Отправленный в отставку министр сельской жизни Март Ярвик (EKRE) перед уходом с должности в понедельник также освободил от должности своих советников Майдо Пайо и Марта Уммеласа, выписав им премии.
Пайо, трудовой договор с которым был заключен 29 апреля, получил за высокие результаты в работе премию в размере одной месячной зарплаты или 2400 евро, передает rus.err.ee.
Принятому на работу 26 августа Уммеласу выписана премия в размере 2000 евро с тем же обоснованием.
Кроме того, обоим бывшим советникам будет выплачена денежная компенсация за неиспользованный основной отпуск.
Март Ярвик завершил работу на посту министра 25 ноября.