Чт, 28.11.2019
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Март Ярвик перед отставкой выписал премии своим советникам

Март Ярвик.

ФОТО: Sander Ilvest

Отправленный в отставку министр сельской жизни Март Ярвик (EKRE) перед уходом с должности в понедельник также освободил от должности своих советников Майдо Пайо и Марта Уммеласа, выписав им премии.

Пайо, трудовой договор с которым был заключен 29 апреля, получил за высокие результаты в работе премию в размере одной месячной зарплаты или 2400 евро, передает rus.err.ee.

Принятому на работу 26 августа Уммеласу выписана премия в размере 2000 евро с тем же обоснованием.

Кроме того, обоим бывшим советникам будет выплачена денежная компенсация за неиспользованный основной отпуск.

Март Ярвик завершил работу на посту министра 25 ноября.

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