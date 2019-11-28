Фото: в центре Таллинна ждет нового хозяина замечательная мансарда

Двухкомнатная, со вкусом обставленная и оформленная квартира площадью 58,4 м2 находится на последнем этаже пятиэтажного дома, построенного в 1952 году.

Стильная мансарда в центре Таллинна ФОТО: Сity24

Благодаря наличию мансардных окон квартира очень светлая. Визуального простора добавляют и высокие потолки. В отделке и оформлении интерьера использованы высококачественные материалы и со вкусом подобранные предметы декора.

Стильная мансарда в центре Таллинна. ФОТО: City24

Коммунальные платежи довольно разумны: зимой - до 120 евро, летом - от 50 до 70 евро.