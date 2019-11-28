Чт, 28.11.2019
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  • Фото: в центре Таллинна ждет нового хозяина замечательная мансарда

Фото: в центре Таллинна ждет нового хозяина замечательная мансарда

Stiilne katusealune Tallinna kesklinnas.

ФОТО: City24

В центре Таллинна выставлена на продажу интересная квартира, пишет Kodustiil

Двухкомнатная, со вкусом обставленная и оформленная квартира площадью 58,4 м2 находится на последнем этаже пятиэтажного дома, построенного в 1952 году. 

Стильная мансарда в центре Таллинна

ФОТО: Сity24

Благодаря наличию мансардных окон квартира очень светлая. Визуального простора добавляют и высокие потолки. В отделке и оформлении интерьера использованы высококачественные материалы и со вкусом подобранные предметы декора. 

Стильная мансарда в центре Таллинна.

ФОТО: City24

Коммунальные платежи довольно разумны: зимой - до 120 евро, летом - от 50 до 70 евро. 

C подробностями можно ознакомиться на странице портала недвижимости City24

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