Галерея: возможно, это самое необычное шале, которое вы когда-либо видели

С виду это очень необычное шале в итальянских Альпах напоминает домик Хоббита — полукруглая форма, арочные своды и небольшие размеры вызывают ассоциации с жильем какого-нибудь сказочного персонажа. Шале гармонично вписалось в горный пейзаж. Таким образом хозяева получили две небольших террасы с видами на разных уровнях, а из окон комнат можно днями напролет любоваться заснеженными вершинами и природой. Порадовало кресло из плюшевых мишек в гостиной — дизайнеры явно не без чувства юмора. А стадо из милейших альпак на лужайке точно не оставит никого равнодушным. Просто удивительный проект!