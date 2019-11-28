Чт, 28.11.2019
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Вы ее видели? Полиция вновь разыскивает 15-летнюю Лагле

Лагле вновь сбежала.

ФОТО: Politsei- ja piirivalveamet

Вчера Rus.Postimees писал, что 15-летняя Лагле, которая 21 ноября сбежала из патронатного дома, туда вернулась. Как сообщает полиция, сегодня ночью она вновь сбежала, передает Tartu Postimees.

Полиция просит всех, кто знает, где находится Лагле или видел ее сегодня, сообщить об этом по номеру 112.

В этом году в полицию поступило более 2700 сообщений о несовершеннолетних, которые ушли из дома, спецшколы, детдома в неизвестном направлении. Среди них поровну как мальчиков, так и девочек, в среднем из возраст 14-15 лет.

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