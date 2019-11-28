Вы ее видели? Полиция вновь разыскивает 15-летнюю Лагле

Полиция просит всех, кто знает, где находится Лагле или видел ее сегодня, сообщить об этом по номеру 112.

В этом году в полицию поступило более 2700 сообщений о несовершеннолетних, которые ушли из дома, спецшколы, детдома в неизвестном направлении. Среди них поровну как мальчиков, так и девочек, в среднем из возраст 14-15 лет.