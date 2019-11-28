Власти Таллинна отложили утверждение ограничений на продажу алкоголя

По оценке Рийсалу, речь идет о важной проблеме, удостоившейся большого внимания, и городские власти не хотят спешить с введением ограничений.

«Горуправа считает важным проанализировать представленные предложения до того, как горсобрание продолжит производство. Мы хотим убедиться, что все группы интересов и заинтересованные стороны получили возможность высказаться и что все важные аргументы были учтены. Мы еще раз обсудим с заинтересованными сторонами необходимость, цели и условия введения ограничений», - пояснил Рийсалу.

Он подчеркнул, что откладывание рассмотрения законопроекта не означает, что ограничения не будут введены: после обсуждения с заинтересованными сторонами производство по проекту будет продолжено.