На эстонском судне в финском порту произошел инцидент. Профсоюз винит капитана в нарушении правил

Судоходная компания Navirail, находящаяся в конфликте с Независимым профсоюзом моряков Эстонии (EMSA), не считает, что работающий в компании капитан судна нарушил коллективное соглашение, пишет Postimees.
"По предварительной оценке обстоятельств инцидента, имевшего место вечером 26 нобяря, все решения и приказы капитана корабля были оправданы интересами безопасности на море", - сказал исполнительный директор Navirail Игорь Зимин.
Он добавил, что задача капитана судна - обеспечивать безопасность судна, экипажа и пассажиров, в том числе соблюдая требования безопасности при обработке грузов.
«В данном случае грузом были большие и тяжелые грузовики, управляемые водителями, что требует особого внимания при перемещении и размещении их на борту. С целью соблюдения требований безопасности на море в данной чрезвычайной ситуации капитан был вынужден организовать безопасное размещение груза», - добавил Зимин.
По словам исполнительного директора, Navirail будет проводить дальнейшие расследования в тесном сотрудничестве с представителями EMSA.
Согласно данным профсоюза, вчера вечером на судне под эстонским флагом в финском порту Ханко произошел инцидент, вынудивший эстонский экипаж в нарушение действующего коллективного соглашения участвовать в операциях по погрузке судов.
Согласно коллективным договорам, заключенным Независимым профсоюзом моряков Эстонии, от членов экипажа не требуется выполнять работы, связанные с обработкой груза, которые традиционно или исторически выполняются докерами.