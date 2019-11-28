На эстонском судне в финском порту произошел инцидент. Профсоюз винит капитана в нарушении правил

"По предварительной оценке обстоятельств инцидента, имевшего место вечером 26 нобяря, все решения и приказы капитана корабля были оправданы интересами безопасности на море", - сказал исполнительный директор Navirail Игорь Зимин.

Он добавил, что задача капитана судна - обеспечивать безопасность судна, экипажа и пассажиров, в том числе соблюдая требования безопасности при обработке грузов.

«В данном случае грузом были большие и тяжелые грузовики, управляемые водителями, что требует особого внимания при перемещении и размещении их на борту. С целью соблюдения требований безопасности на море в данной чрезвычайной ситуации капитан был вынужден организовать безопасное размещение груза», - добавил Зимин.

По словам исполнительного директора, Navirail будет проводить дальнейшие расследования в тесном сотрудничестве с представителями EMSA.

Согласно данным профсоюза, вчера вечером на судне под эстонским флагом в финском порту Ханко произошел инцидент, вынудивший эстонский экипаж в нарушение действующего коллективного соглашения участвовать в операциях по погрузке судов.