Скрытые платы по кредитам могут преподнести неприятный сюрприз

Так, например, банк Luminor предлагает «Потребительский кредит к Черной пятнице» в размере от 2000 до 12 000 евро по ставке всего 1% годовых. Тем не менее, следует обратить внимание, что бесплатных пирожных не бывает: плата за заключение договора составляет 10% от суммы кредита, поэтому, например, если вы берете кредит в размере 5000 евро, вам придется вернуть 5550 евро, а не 5050 евро. Для сравнения, при получении ипотечного кредита плата за заключение договора обычно составляет 0,5-1 процента. Сам Luminor заявил, что ставка затратности кредита составляет почти 12%.

Также в последнее время в городском пейзаже бросается в глаза реклама Raha24, предлагающая кредит под 0%. Однако при более внимательном рассмотрении кампании можно прочитать, что заемщик должен заплатить 5,5% от суммы кредита в качестве платы за заключение договора. Эта кампания рекламирует небольшие кредиты на сумму до 1000 евро и краткосрочные кредиты, что означает, что ставка затратности кредита в несколько раз превышает процентную ставку. Компания сама приводит пример: при заимствовании 1000 евро на 6 месяцев под фиксированную процентную ставку 0% годовых, но с комиссионным сбором 5,5% годовых, APR составляет 20,50% годовых. Тем не менее, максимальная APR может достигать 55,79%.

Точка зрения Raha24

Директор по маркетингу и коммуникациям Raha24 Кристель Конгас сказала Postimees, что идея проведения кампании Raha24 - такая же, как и у любой другой компании: ее цель состоит в том, чтобы предложить клиентам бонус.

«Кредитные продукты с процентной ставкой 0% или с нулевой платой за заключение договора сегодня предлагают многие компании потребительского кредитования, включая банки. В этом смысле мы ничем не отличаемся от наших конкурентов. При этом каждая компания выбирает свой язык для передачи сообщения. Целевая аудитория сообщения - это потребитель, которому предстоят определенные небольшие расходы, будь то новые зимние шины для автомобиля, экономичный тепловой насос для дома или что-то еще», - объяснила Конгас предпосылки кампании, добавив, что при помощи кампании фирма также хочет повысить осведомленность общественность об услугах Raha24 и установить долгосрочные отношения с клиентами.

Конгас заверила, что никакой двусмысленности в случае данной кампании быть не может, поскольку на носителях рекламы отображается текст предупреждения о потребительском кредите и пример займа со всеми сопутствующими расходами. Представитель Raha24 подтвердила, что компания не пытается скрыть общую сумму, подлежащую возврату, и что общая сумма кредита и APR будут указаны в процессе подачи заявки на кредит.

Raha24 cравнивает себя с банками

По словам Конгас, широко распространено мнение, что предлагаемые фирмами по выдаче кредитов кредитные продукты значительно дороже, чем у крупных банков, что, как утверждает Конгас, не соответствует действительности.