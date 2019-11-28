Скрытые платы по кредитам могут преподнести неприятный сюрприз

Компании экспресс-кредитов и банки в преддверии Рождества предлагают на первый взгляд краткосрочные кредиты с низкими процентными ставками под ноль или один процент, но при более тщательном рассмотрении оказывается, что они также взимают высокую плату за заключение договора. Пресс-секретарь Департамента прав потребителей и технического надзора (TTJA) Анне-Май Хелемяэ рассказала Postimees, о чем следует помнить при оформлении кредитов.
Так, например, банк Luminor предлагает «Потребительский кредит к Черной пятнице» в размере от 2000 до 12 000 евро по ставке всего 1% годовых. Тем не менее, следует обратить внимание, что бесплатных пирожных не бывает: плата за заключение договора составляет 10% от суммы кредита, поэтому, например, если вы берете кредит в размере 5000 евро, вам придется вернуть 5550 евро, а не 5050 евро. Для сравнения, при получении ипотечного кредита плата за заключение договора обычно составляет 0,5-1 процента. Сам Luminor заявил, что ставка затратности кредита составляет почти 12%.
Также в последнее время в городском пейзаже бросается в глаза реклама Raha24, предлагающая кредит под 0%. Однако при более внимательном рассмотрении кампании можно прочитать, что заемщик должен заплатить 5,5% от суммы кредита в качестве платы за заключение договора. Эта кампания рекламирует небольшие кредиты на сумму до 1000 евро и краткосрочные кредиты, что означает, что ставка затратности кредита в несколько раз превышает процентную ставку. Компания сама приводит пример: при заимствовании 1000 евро на 6 месяцев под фиксированную процентную ставку 0% годовых, но с комиссионным сбором 5,5% годовых, APR составляет 20,50% годовых. Тем не менее, максимальная APR может достигать 55,79%.
Точка зрения Raha24
Директор по маркетингу и коммуникациям Raha24 Кристель Конгас сказала Postimees, что идея проведения кампании Raha24 - такая же, как и у любой другой компании: ее цель состоит в том, чтобы предложить клиентам бонус.
«Кредитные продукты с процентной ставкой 0% или с нулевой платой за заключение договора сегодня предлагают многие компании потребительского кредитования, включая банки. В этом смысле мы ничем не отличаемся от наших конкурентов. При этом каждая компания выбирает свой язык для передачи сообщения. Целевая аудитория сообщения - это потребитель, которому предстоят определенные небольшие расходы, будь то новые зимние шины для автомобиля, экономичный тепловой насос для дома или что-то еще», - объяснила Конгас предпосылки кампании, добавив, что при помощи кампании фирма также хочет повысить осведомленность общественность об услугах Raha24 и установить долгосрочные отношения с клиентами.
Конгас заверила, что никакой двусмысленности в случае данной кампании быть не может, поскольку на носителях рекламы отображается текст предупреждения о потребительском кредите и пример займа со всеми сопутствующими расходами. Представитель Raha24 подтвердила, что компания не пытается скрыть общую сумму, подлежащую возврату, и что общая сумма кредита и APR будут указаны в процессе подачи заявки на кредит.
Raha24 cравнивает себя с банками
По словам Конгас, широко распространено мнение, что предлагаемые фирмами по выдаче кредитов кредитные продукты значительно дороже, чем у крупных банков, что, как утверждает Конгас, не соответствует действительности.
«Все компании потребительских кредитов, как и банки, находятся под надзором Финансовой инспекции», - сказала Конгас, добавив, что все поставщики финансовых услуг имеют одинаковые условия кредитования, максимальные процентные ставки, APR и так далее.
«Вопреки распространенному мнению, на практике мы часто предлагаем потребительские кредиты гораздо дешевле, чем крупные банки, поэтому мы советуем потребителям сравнивать предложения от разных поставщиков, прежде чем принимать решение», - добавила она.
Департамент защиты потребителей предупреждает
Тем не менее, эксперт по коммуникациям TTJA Анне-Май Хелемяэ призвала заемщиков не брать на себя непосильное бремя, сравнивать предложения нескольких компаний, всегда читать условия договора и заранее думать о том, что делать, если они не могут погасить свой кредит.
Клиент имеет право отказаться от договора займа в течение 14 дней, если это не ипотечный кредит. Это важно иметь в виду, поскольку об этом говорится в статье 409 Закона о долговом праве, которая описывает, как потребитель может отказаться от договора потребительского кредита в течение 14 дней без предварительного уведомления (в случае договора потребительского кредита, связанного с жилой недвижимости - в течение семи дней).
«Если мы говорим о договоре о потребительском кредите, и какой-то поставщик услуг предъявит потребителю невыгодные условия, то это недействительный договор. Потребитель может воспользоваться правом, изложенным в законе», - пояснила Хелемяэ.
Эксперт по связям с общественностью TTJA также добавила предупреждение о подозрительных схемах кредитования. Она напомнила, что в TTJA обращались клиенты, у которых пытались выманить большие суммы в виде плат за заключение договоров.
«К нам обращались люди, у которых создавали впечатление, что они получат кредит, независимо от их дохода и кредитной истории. Потребители подают заявку на получение кредита, после чего подписывается соглашение о потребительском кредите. Контракт создает впечатление, что все правильно. После подписания договора клиенту отправляется письмо с просьбой перевести плату за заключение договора для выдачи кредита. Помимо платы за заключение договора позднее требуется плата за перевод и страховые сборы. В случае, если потребитель больше не желает платить, ему передают письмо, что еще одна плата за заключение договора не была уплачена и что оплата должна быть произведена немедленно. В таких схемах потери могут достигать тысяч евро», - объяснила Хелемяэ.
Департамент рекомендует людям быть особенно внимательными в отношении таких кредитных предложений, которые требуют различных выплат со стороны потребителя до получения кредита. Потребитель может лучше защитить себя, проверив прошлое поставщика услуг и воспользовавшись услугами прозрачной компании.